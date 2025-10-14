Com McDonald’s e Petrobras, Mercado Pago amplia cashback e mira maior engajamento de clientes

O Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre, firmou parceria com o McDonald’s e os Postos Petrobras para ampliar os benefícios de seu cartão de crédito e oferecer mais vantagens aos clientes. Coma parceria, agora é possível acumular até 10% de cashback em Meli Dólar nas compras com grandes marcas.

Assinantes do programa de fidelidade Meli+ terão diferentes percentuais de retorno no cartão de crédito Mercado Pago: 5% em compras nas lojas e no app do Méqui (válido nas lojas participantes), 2% no abastecimento em Postos Petrobras — tanto fisicamente quanto pelo app Premmia (válido nas lojas participantes) —, e até 10% em aplicativos de mobilidade.

Segundo levantamento do Mercado Livre, o cashback em categorias de compras, alimentação e transporte é o que mais desperta interesse dos usuários. A estratégia da empresa busca priorizar gastos cotidianos e fortalecer a fidelidade do cliente.

“Ignácio Estivariz, vice-presidente de banco digital do Mercado Pago, explica que os clientes Meli+ já ganham 0,6% de cashback em todas as compras e vantagens adicionais ao comprar no Mercado Livre, o maior e-commerce da América Latina. São milhares de produtos com até 5% de cashback em Meli Dólar, na hora. Ouvindo nossos clientes, entendemos que é o momento de priorizar quem quer usar o cartão para alimentação e transporte, reforçando nossa proposta de valor ao oferecer vantagens em compras com grandes marcas”, afirma o executivo.

Estratégia de principalidade

O Meli+ é o programa de fidelidade do Mercado Livre e do Mercado Pago. Por R$ 9,90 mensais, os assinantes têm acesso a cashback em compras, condições especiais de parcelamento no Mercado Livre e rendimento de até 120% do CDI no Mercado Pago, além de outros benefícios.

O banco digital aposta em aprimorar a experiência do usuário para criar principalidade entre os clientes mais engajados. A proposta é se tornar o principal banco digital dos usuários, fortalecendo o relacionamento por meio de recompensas tangíveis.

“Com a ampliação dos benefícios de cashback, levamos mais valor e vantagens reais para o cliente, com recompensas que fazem diferença no dia a dia e fortalecem a conexão com o Mercado Pago”, diz Estivariz.

“Queremos ser o principal banco digital dos nossos clientes e estamos reforçando nossa proposta de valor em todos os produtos: conta remunerada, Cofrinhos com rendimento de até 120% do CDI e um cartão de crédito mais atrativo. A parceria com o Méqui e os Postos Petrobras reforça esse nosso objetivo de oferecer ganhos onde os nossos clientes, de fato, consomem”, finaliza o executivo.