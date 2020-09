A Colorado anunciou o lançamento de mais uma cerveja neste sábado (5). A Colorado Amazônica tem seu principal diferencial no preço. O valor de cada unidade vai variar de acordo com os índices de desmatamento da Amazônia. Quando houver redução, há uma queda no preço da cerveja. Quando os números indicarem aumento, a cerveja ficará mais cara.

O preço da cerveja pode ser acompanhado uma área especial da Amazônica no site da Colorado. Neste sábado, o valor sugerido da cerveja é de 5,49 reais. Vale lembrar que este é o preço sugerido para a venda. O valor pode aumentar dependendo de onde a cerveja é adquirida.

A Colorado explica que o preço da cerveja poderá aumentar ao limite de 100%, dobrando seu valor para 10,98 reais por unidade em cada lata de 310 ml. Segundo a empresa, o preço é calculado pela variação da taxa média de desmatamento das últimas quatro semanas com a mesma média obtida em 2018 e em 2019. A porcentagem de aumento ou redução do índice corresponderá ao ajuste no valor da cerveja.

O valor arrecadado nas vendas de cada unidade da cervejá integralmente destinado para a Rende Cantinas da Terra do Meia, formada por ribeirinhos, indígenas e agricultores familiares que atuam na conservação da floresta.

A Colorado Amazônica é feita à base de trigo e tem em sua fórmula ingredientes conhecidos da região amazônica, como farinha de babaçu, pacová e casca de limão. A bebida tem 9 de IBU em escala de amargor e possui teor alcoólico de 4,5%.

O lançamento da Colorado se dá justamente no Dia da Amazônia, data em que o Brasil não tem muitos motivos para comemorar.