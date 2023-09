Clube CMO celebra encontro na Range Rover House

Quanto vale o tempo de um alto executivo? Quanto custa a hora de um líder de uma empresa referência em seu setor? O Clube CMO organiza reuniões de learning de assuntos relacionados a marketing, com convidados das áreas abordadas. São momentos de aprendizado, em que os conhecimentos gerados pelas apresentações e discussões claramente se revertem em ganhos para a companhia.

Mas não só. Encontros apenas de relacionamento entre os associados também fazem parte do calendário do clube. São momentos sem uma agenda fixa, para troca de impressões, atualidades, casos e sugestões entre pares de uma indústria cada vez mais dinâmica e movida por dados. Talvez com resultados menos mensuráveis, mas igualmente necessários e importantes

Na sexta-feira 1 de setembro, os associados ao clube de diretores e vice-presidentes de marketing se reuniram para um almoço na Range Rover House, em São Paulo. O local de encontros foi uma iniciativa da JLR para proporcionar experiências de marca para os clientes, em uma casa de alto padrão no Alto de Pinheiros, em São Paulo.

Durante duas semanas, a Range Rover House ofereceu experiências imersivas com a marca Range Rover, com teste drive com todos os veículos da marca, curadoria e personalização de veículos SV Bespoke, ativações de outras marcas de luxo e experiências gastronômicas e sensoriais.

Paulo Manzano, diretor de marketing da JLR, recebeu os associados do Clube CMO. “A marca apresentou o conceito da Range Rover House em outros lugares do mundo, como Saint-Tropez, na França, e na vila de Radlett, em Londres, e foi um sucesso”, afirma. “Diante disso, decidimos trazer essa experiência aos nossos clientes em São Paulo, um dos maiores redutos de luxo moderno do país.”

