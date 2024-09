A MeetRox, uma startup que oferece uma solução de inteligência artificial (IA) para preenchimento automático de CRM (gestão de relacionamento com o cliente), anunciou a captação de R$ 2,5 milhões em uma rodada seed liderada pela Stamina VC (antiga Aimorés). A rodada também contou com a participação dos fundos Alta Escala e Raio Capital, além de três investidores-anjo: João Del Valle (Ebanx), Tiago Dalvi (Olist) e Alessio Silva Alionço (Pipefy).

Fundada por Chris Cornehl, Thiago Zattar da Silveira e Javier Yera, a MeetRox entrou oficialmente no mercado no início de 2024, posicionando-se como uma aliada na produtividade das equipes de vendas.

A solução da empresa, entre outras funcionalidades, grava reuniões em diferentes plataformas, como Google Meet, Microsoft Teams e Zoom, preenche o CRM automaticamente e oferece análises em escala de dados de conversas, que prometem ajudar os vendedores a reduzirem 20% do tempo gasto com tarefas manuais, permitindo o foco em atividades mais estratégicas.

A precisão na transcrição de áudios chega a 95% e, agora, a empresa está desenvolvendo produtos em espanhol e inglês. Recentemente, as ferramentas também começaram a ser utilizadas pela área de customer success (sucesso do cliente) para entender dificuldades, padrões e oportunidades entre os clientes existentes.

Segundo Chris Cornehl, a MeetRox oferece uma solução de software como serviço (SaaS) voltada para empresas de todos os portes com equipes remotas. A startup, que teve seu produto finalizado e validado ao longo de 2023, começou este ano com 30 clientes e atualmente conta com mais de 100 empresas no portfólio, incluindo AsaaS, Caju, Conta Simples, Creditas, Flash, RD Station, Sólides, VTex e Wellhub.

"Começamos resolvendo o problema de gravar e transcrever reuniões de vendas com alta qualidade. Embora existam soluções semelhantes, nosso diferencial é a tecnologia proprietária, que oferece visibilidade sobre feedbacks e problemas dos clientes, facilitando decisões estratégicas sobre mercado, vendas e desenvolvimento de produtos", afirma Cornehl.

ChatGPT do vendedor

A partir dessa matéria-prima, que são as transcrições e gravações, a startup disponibiliza quatro soluções complementares, entre elas, o CRM AutoFill, para preenchimento automático do CRM, e o Pitty Quality, que avalia a qualidade das interações. "Isso ajuda a identificar se os problemas estão na estratégia ou na execução da equipe de vendas. Em vez de apenas ouvir todas as gravações, o gestor pode obter análises detalhadas das conversas para entender melhor a situação", explica o CEO.

Já o Rox GPT funciona como o 'ChatGPT do vendedor'. Por exemplo, ele pode redigir um e-mail de agradecimento, resumir o que foi discutido, listar os próximos passos e construir uma proposta com base no contexto e nos desafios do cliente. Além disso, permite perguntas objetivas sobre detalhes da empresa, como o número de vendedores ou o sistema que utilizam, e também oferece a opção de solicitar feedback.

Outra funcionalidade é a parte analítica. Com uso da IA, a MeetRox consegue identificar quais competidores foram citados e em que momento das reuniões. Essas informações permitem uma análise sobre concorrência e feedbacks dos clientes, facilitando melhorias no produto e nas estratégias.

"Investimos em protocolos de segurança, assegurando que a coleta de consentimento, o armazenamento e a exclusão dos dados sejam feitos de maneira adequada. Curiosamente, nossa solução também se tornou uma ferramenta para compliance das empresas. Muitas vezes, as pessoas gravam conversas inconscientemente ou utilizam ferramentas que não estão em conformidade com leis como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e o GDPR (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), o que pode comprometer a segurança das informações", destaca Cornehl.

Foco em expansão e inovação

Atualmente, o sistema da MeetRox é compatível com os CRMs Salesforce, HubSpot e Pipedrive. Com o aporte recebido, a startup pretende expandir a integração para outros softwares. Os planos variam de R$ 159 a R$ 600.

"Esse aporte permitirá fortalecer nossa equipe de tecnologia e ampliar nossas ações de marketing e vendas, acelerando ainda mais nossa distribuição", diz o CEO. "Nosso objetivo é alcançar 200 clientes e dobrar o faturamento até o final de 2024", complementa.

Segundo ele, os próximos passos incluem aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar a qualidade dos insights fornecidos e focar na experiência do usuário, tanto para a equipe de vendas quanto para a gestão.

"Estamos muito confiantes, não somente pela proximidade e admiração que temos pelos fundadores, mas pelo crescimento acelerado de MRR (monthly recurring revenue) que a MeetRox teve em 2024 e por ver grandes empresas como Vtex, RD Station e UOL se tornarem clientes, afirma Rony Sztamfater, co-fundador da Stamina.

