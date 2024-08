Dia dos Namorados: a estratégia usada pelo Grupo CRM para aumentar a venda de chocolates

O último Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, foi bastante animador para o varejo. Dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) estimam que o setor tenha movimentado mais de R$ 4 bilhões entre 6 e 12 de junho – um crescimento de 4,2% nas vendas em relação a 2023.

Todos os anos, um dos setores mais otimistas com a data é o de chocolates. E não é para menos. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que eles são a preferência de 16% dos consumidores na hora de presentear o amado – ou a amada.

Dono de Kopenhagen, Brasil Cacau e Kop Koffee, o Grupo CRM lançou mão, este ano, de uma estratégia de sucesso para impulsionar as vendas e criar uma experiência inovadora de Dia dos Namorados.

O desafio



A companhia se uniu à HYPR – um stack de tecnologias que faz a curadoria de plataformas integradas para agências e anunciantes – para ir além do anúncio e construir um assistente inteligente que ajudasse os consumidores a encontrar a loja mais próxima ou, se preferissem, comprar online e receber em casa, unindo a conveniência do digital com a praticidade do varejo físico.

Graças à construção de um modelo de recomendação com base no mapeamento de mais de 17,7 mil pontos de venda – estratégia que incluiu tanto lojas concorrentes do Grupo CRM quanto estabelecimentos relacionados a presentes de Dia dos Namorados –, a HYPR conseguiu maximizar a visibilidade e a relevância da campanha nos locais mais estratégicos.

Os resultados

A campanha alcançou resultados acima da média, entregando um click through rate (CTR) – métrica de marketing que mensura a frequência de cliques em um link, anúncio ou e-mail com relação ao número de vezes que ele é exibido – de 46%, e um click-to-map rate (mapa de cliques) de 27%.

“Na Brasil Cacau, acreditamos que o poder de decisão está sempre nas mãos do consumidor. Com a solução interativa da HYPR, nossos clientes podem, facilmente, encontrar uma loja próxima ou optar pela conveniência de comprar online”, destaca Giovanna Passareli, gerente de Marketing Digital na Kopenhagen e Brasil Cacau.

Nathália Dalla Corte concorda. Partner & VP of Business & Strategy na Cadastra, agência responsável pela conta do Grupo CRM, a executiva destaca que esse tipo de parceria tem sido cada vez mais frequente e importante para impulsionar negócios digitais. “Utilizamos nossa parceria com a HYPR para construir jornadas eficientes, permitindo ao consumidor escolher entre encontrar a loja mais próxima ou comprar no site”, diz a executiva.

O case da HYPR é um ótimo exemplo de como as análises geoespaciais associadas à forte penetração dos smartphones e ao uso de plataformas de marketing estão revolucionando a maneira como marcas interagem, entregando aos consumidores experiências cada vez mais personalizadas e envolventes.