Mais rica e com formato inédito, Champions League começa nesta terça-feira

A Champions League 2024/25 terá início nesta terça-feira, 17 de setembro, com um formato inédito e a maior premiação da história do torneio. A principal mudança está no fim da fase de grupos, que aconteceu até a última temporada. Agora, com acréscimo de quatro clubes, 36 times vão se enfrentar em formato de "liga", ou seja, cada um vai disputar oito partidas, sendo metade como mandante, metade como visitante.

Dentro desta divisão, cada equipe enfrentará duas equipes de cada pote, sendo quatro potes no total. Em nota divulgada pela UEFA, organizadora da competição, o novo formato "aumenta a probabilidade de os torcedores verem equipes de topo se enfrentarem com mais frequência e mais cedo na competição".

"A Champions encontrou um formato que vai propiciar mais jogos grandes, com as equipes mais fortes. Isso, para o torcedor, e também para o futebol, é ainda melhor. São jogos com mais apelo, que também premiarão a regularidade e aquela que de fato for a melhor equipe, e não a que cair no grupo teoricamente mais fácil", analisa Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores de clubes de futebol.

Encerrada a fase inicial, os oito melhores colocados avançam direto para as oitavas-de-final, este disputado na forma natural de mata-mata, com jogos de ida e volta, e a final em campo único, como já acontece há alguns anos.

"O novo formato da Champions é uma clara reação às pressões pela criação de uma liga com os principais clubes da Europa. Com esse novo formato, acaba a primeira fase que era já um engodo para os seis, oito principais clubes do mundo, e já incluindo jogos entre eles desde o início do torneio, permitindo que essa fase inicial arrecade mais com patrocinadores e direitos de transmissão. Vão distribuir mais dinheiro, porque é possível arrecadar mais dinheiro. Sem surpresa", afirma Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Já os times que ficarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um playoff, também com jogos de ida e volta. Os vencedores desses confrontos estarão classificados para as oitavas, se juntando aos outros oito já classificados anteriormente.

Premiação bilionária

“A Champions League possui uma atmosfera única, sua tradição e importância para o cenário do futebol mundial é incontestável. Na última temporada, levou mais de 1,5 milhão de torcedores aos estádios, com taxa de ocupação média acima de 92%. Ou seja, em termos locais, a competição é um sucesso. Porém, como ela é um produto global, essas mudanças são compreensíveis e acredito que contribuirão para a sua valorização”, observa Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, agência multinacional de experiências esportivas que comercializa pacotes para a final da Champions League, marcada para maio, em Munique, na Alemanha.

Apesar dos números oficiais ainda não terem sido divulgados, o campeão da temporada 2024/25 pode receber até 130 milhões de euros, cerca de R$ 1 bilhão na cotação atual. Na temporada passada, o campeão Real Madrid embolsou quase 90 milhões de euros. Os valores são divididos por fases.

Esse aumento da premiação é válido também para as outras competições europeias e teve o aval do Comitê Executivo da Uefa. No total, os torneios masculinos de clubes vão chegar a 4,4 bilhões de euros de premiação - mais de R$ 23 bilhões, no ciclo entre 2024 e 2027.

"Os patrocinadores terão a oportunidade de ativar o patrocínio com maior frequência, uma vez que a competição terá mais jogos nesse modelo. Grandes clássicos ocorrerão mais vezes nesse formato, então acho interessante aos patrocinadores que se planejarem e ativarem com inteligência", aponta Fábio Wolff, sócio-fundador da Wolff Sports, agência de marketing esportivo.

Os patrocinadores da Champions são Heineken, PlayStation, Lays, FedEx, MasterCard, crypto.com e Just Eat.

"O novo formato da Champions League tende a aumentar a arrecadação de clubes menores, por ter uma partida a mais em casa com a chance de receber adversários maiores. Mas também tende a aumentar o abismo financeiro entre as equipes, já que um dos gigantes europeus tende a ser campeão e a premiação astronômica vai contribuir para a diferença. Para evitar um prejuízo ainda maior, é fundamental trabalhar ativações de marketing e explorar acordos, inclusive mas não apenas pontuais, que maximizem os ganhos em partidas em casa e pela maior exposição na mídia", diz Alexandre Mota, Diretor de Criação da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

Como serão os jogos da Champions League

Pote 1:

Real Madrid: Borussia Dortmund (casa), Liverpool (fora), Milan (casa), Atalanta (fora), RB Salzburg (casa), Lille (fora), Stuttgart (casa), Brest (fora)

Manchester City: Inter de Milão (casa), PSG (fora), Brugge (casa), Juventus (fora), Feyernoord (casa), Sporting (fora), Sparta Praga (casa), Bratislava (fora)

Bayern de Munique: PSG (casa), Barcelona (fora), Benfica (casa), Shaktar (fora), Dínamo Zagreb (casa), Feyernood (fora), Bratislava (casa), Aston Villa (fora)

PSG: Manchester City (casa), Bayern (fora), Atlético de Madri (casa), Arsenal (fora), PSV (casa), RB Salzburg (fora), Girona (casa), Stuttgart (fora)

Liverpool: Real Madrid (casa), Leipzig (fora), Leverkusen (casa), Milan (fora), Lille (casa), PSV (fora), Bologna (casa), Girona (fora)

Inter de Milão: Leipzig (casa), Manchester City (fora), Arsenal (casa), Leverkusen (fora), Crvena Zvezda (casa), Young Boys (fora), Monaco (casa) e Sparta Praga (fora)

Borussia Dortmund: Barcelona (casa), Real Madrid (fora), Shakhtar (casa), Brugge (fora), Celtic (casa), Dínamo Zagreg (fora), Sturm Graz (casa), Bologna (fora)

RB Leipzig: Liverpool (casa), Inter de Milão (fora), Juventus (casa), Atlético de Madri (fora), Sporting (casa), Celtic (fora), Aston Villa (casa), Strum Graz (fora)

Barcelona: Bayern (casa), B. Dortmund (fora), Atalanta (casa), Benfica (fora), Young Boys (casa), Estrela Vermelha (fora), Brest (casa), Monaco (fora)

Pote 2:

Atlético de Madri: RB Leipzig (casa), PSG (fora), Leverkusen (casa), Benfica (fora), Lille (casa), Salzburg (fora), Bratislava (casa) e Sparta Praga (fora)

Atalanta: Real Madrid (casa), Barcelona (fora), Arsenal (casa), Shakhtar (fora), Celtic (casa), Young Boys (fora), Sturm Graz (casa) e Sturrgart (fora)

Club Brugge: Dortmund (casa) , Manchester City (fora), Juventus (casa), Milan (fora), Sporting (casa), Celtic (fora), Aston Villa (casa) e Sturm Graz (fora)

Bayer Leverkusen: Inter de Milão (casa), Liverpool (fora), Atlético de Madrid (casa), Milan (fora), Red Bull Salzburg (casa), Feyenoord (fora)

Arsenal: PSG (casa), Inter de Milão (fora), Atalanta (casa), Shakhtar (fora)

Benfica: Barcelona (casa), Bayern de Munique (fora), Atlético de Madrid (casa), Juventus (fora), Feyenoord (casa), Estrela Vermelha (fora), Bologna (casa) e Monaco (fora)

Milan: Liverpool (casa), Real Madrid (fora), Club Brugge (casa), Bayer Leverkusen (fora), Estrela Vermelha (casa), Dínamo de Zagreb (fora), Girona (casa) e Bratislava (fora)

Juventus: Manchester City (casa), RB Leipzig (fora), Benfica (casa), Club Brugge (fora), PSV (casa), Lille (fora), Stuttgart (casa) e Aston Villa (fora)

Shakhtar Donetsk: Bayern de Munique (casa), Borussia Dortmund (fora), Atalanta (casa), Arsenal (fora), Young Boys (casa), PSV (fora), Brest (casa) e Bologna (fora)

Pote 3:

Young Boys: Inter de Milão (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Shakhtar (fora), Estrela Vermelha (casa), Celtic (fora), Aston Villa (casa) e Stuttgart (fora)

Lille: Real Madrid (casa), Liverpool (fora), Juventus (casa), Atlético de Madrid (fora), Feyenoord (casa), Sporting (fora), Sturm Graz (casa) e Bologna (fora)

PSV: Liverpool (casa), PSG (fora), Shakthar (casa), Juventus (fora), Sporting (casa), Estrela Vermelha (fora), Girona (casa), Brest (fora)

Feynoord: Bayern de Munique (casa), Manchester City (fora), Bayer Leverkusen (casa), Benfica (fora), Red Bull Salzburg (casa), Lille (fora), Sparta Praga (casa) e Girona (fora)

Dínamo Zagreb: Borussia Dortmund (casa), Bayern de Munique (fora), Milan (casa), Arsenal (fora), Celtic (casa), Red Bull Salzburg (fora), Monaco (casa), Bratislava (fora)

Estrela Vermelha: Barcelona (casa), Inter de Milão (fora), Benfica (casa), Milan (fora), PSV (casa), Young Boys (fora), Stuttgart (casa) e Monaco (fora)

RB Salzburg: PSG (casa), Real Madrid (fora), Atlético de Madrid (casa), Bayer Leverkusen (fora), Dínamo de Zagreb (casa), Feynoord (fora), Brest (casa), Sparta Praga (fora)

Celtic: RB Leipzig (casa), Borussia Dortmund (fora), Club Brugge (casa), Atalanta (fora), Young Boys (casa), Dínamo de Zagreb (fora), Brastislava (casa) e Aston Villa (fora)

Sporting: Manchester City (casa), RB Leipzig (fora), Arsenal (casa), Club Brugge (fora), Lille (casa), PSV (fora), Bologna (casa) e Sturm Graz (fora)

Pote 4:

Stuttgart: PSG (casa), Real Madrid (fora), Atalanta (casa), Juventus (fora), Young Boys (casa), Estrela Vermelha (fora), Sparta Praga (casa) e Bratislava (fora)

Girona: Liverpool (casa), PSG (fora), Arsenal (casa), Milan (fora), Feyenoord (casa), PSV (fora), Bratislava (casa) e Sturm Graz (fora)

Bologna: Borussia Dortmund (casa), Liverpool (fora), Shakhtar (casa), Benfica (fora), Lille (casa), Sporting (fora), Monaco (casa) e Aston Villa (fora)

Brest: Real Madrid (casa), Barcelona (fora), Bayer Leverkusen (casa), Shakhtar (fora), PSV (casa), Red Bull Salzburg (fora), Sturm Graz (casa), Sparta Praga (fora)

Aston Villa: Bayern de Munique (casa), Red Bull Leipzig (fora), Juventus (casa), Club Brugge (fora), Celtic (casa), Young Boys (fora), Bologna (casa) e Monaco (fora)

Bratislava: Manchester City (casa), Bayern de Munique (fora), Milan (casa), Atlético de Madrid (fora), Dínamo Zagreb (casa), Celtic (fora), Stuttgart (casa) e Girona (fora)

Sparta Praga: Inter de Milão (casa), Manchester City (fora), Atlético de Madrid (casa), Bayer Leverkusen (fora), Red Bull Salzburg (casa), Feyenoord (fora), Brest (casa) e Stuttgart (fora)

Monaco: Barcelona (casa), Inter de Milão (fora), Benfica (casa), Arsenal (fora), Estrela Vermelha (casa), Dínamo Zagreb (fora), Aston Villa (casa) e Bologna (fora)

Sturm Graz: RB Leipzig (casa), Borussia Dortmund (fora), Club Brugge (casa), Atalanta (fora), Sporting (casa), Lille (fora), Girona (casa) e Brest (fora)