Fifa divulga novos detalhes do Mundial de Clubes que terá Palmeiras, Flamengo e Fluminense; veja

A definição foi sacramentada em reunião do Conselho da Fifa, presidido por Gianni Infantino, em Gidá, na Arábia Saudita, neste domingo.

O torneio será disputado no meio da temporada brasileira. Além disso, a Premier League pode começar quatro semanas após a final deste Mundial. Terá início cinco dias depois do fim da Data Fifa de junho. E será disputado em um período do ano similar ao de torneios como a Copa do Mundo, Eurocopa e Copa América.

Confira os times já classificados para o Mundial de Clubes: