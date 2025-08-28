CenpHub chega à Fortaleza para promover conversas sobre a indústria da comunicação

O CenpHub, evento itinerário realizado pelo Cenp - Fórum de Autorregulamentação do Mercado Publicitário, desembarca em mais uma capital brasileira: Fortaleza (CE). Depois de passar por São Paulo, Recife, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte, o encontro chega ao Ceará no próximo dia 4 de setembro, promovendo conversas sobre a indústria da comunicação.

Segundo os organizadores, a ideia do evento é debater assuntos quentes e importantes para o mercado publicitário, incluindo inovação, tendências e estímulo a relações comerciais equilibradas e sustentáveis entre anunciantes, agências, veículos de mídia e elos digitais.

Entre os painelistas do CenpHub Fortaleza estão nomes como Maria Teresa Ramos (gerente de marketing e comunicação da Unimed Fortaleza), Ana Celina Bueno (CEO da Acesso Comunicação), André Scaciota (VP de Mídia da WMcCann), Marcel Rodrigues (diretor de publicidade do UOL), Jacqueline Choairy (sócia e Head Regional NE da Kallas Mídia), Lucca Rossini (Head de Vendas Brasil da Samsung Ads), Cássio Brandão (Head do Google), Claudio Paim (diretor executivo de produtos publicitários dos canais Globo), Eliziane Colares (CO CEO da Advance), e Regina Augusto (diretora executiva do Cenp).

Entre os temas que estarão em pauta no encontro estão o desafio de conciliar resultados imediatos com a construção institucional de marcas, além da busca por equilíbrio nas relações comerciais, sustentabilidade e confiança.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento.

Boas práticas do ecossistema publicitário

Criado há mais de três décadas, o Cenp tem como propósito zelar pelas relações ético-comerciais do mercado publicitário, reunindo diversos representantes desse ecossistema, incluindo anunciantes, agências de publicidade, elos digitais e veículos de comunicação. A ideia é que a instituição funcione como um emulador de boas práticas e um centro de discussões do mercado, funcionando como um indutor e catalisador de ideias, dados e conceitos que valorizem a atividade e promovam o desenvolvimento da indústria.

De acordo com levantamento do Cenp-Meios, os investimentos em mídia no Brasil atingiram R$ 26,3 bilhões em 2024, registrando um crescimento de 12,17% em relação ao ano anterior. No primeiro trimestre deste ano, o mercado cresceu 3,14%% totalizando R$ 4,7 bilhões em investimento em mídia.

Neste cenário, o Ceará é o segundo maior estado em volume de negócios na região nordeste, seguindo a Bahia, em primeiro. Em 2024, foram R$ 262,2 milhões em faturamento com publicidade, 17,37% a mais que no ano anterior.

O evento conta com apoio master de grandes marcas como Adobe, Globo, Itatiaia, Kallas Mídia, Samsung Ads e UOL. O apoio estratégico é da Amigos do Mercado, Nosso Meio, Sinapro-Ceará e Fenapro. Há ainda o apoio de mídia da EXAME, Meio & Mensagem, Propmark e sistema Verdes Mares.

Serviço

CenpHub Fortaleza

Data: 4 de setembro

Horário: das 8h às 13h

Local: BS Design - Acesso Torre Norte, R. Desembargador Leite Albuquerque, 636 - Aldeota.

Inscrições aqui.