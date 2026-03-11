Como o Carnaval virou peça-chave na estratégia da Levi’s no Brasil

Carnaval 2026: Levi’s aposta em artistas e blocos para ampliar conexão cultural com o público brasileiro. (LEVI´S /Divulgação)
EXAME Solutions
Publicado em 11 de março de 2026 às 14h21.
Última atualização em 11 de março de 2026 às 14h21.
Em um mercado cada vez mais guiado por relevância cultural e conexão com o consumidor, a estratégia das marcas vai além do simples posicionamento comercial. No caso da Levi’s, o Brasil tem se consolidado como um território estratégico para fortalecer sua conexão com o público por meio de iniciativas que unem moda, música e comportamento. Dentro desse movimento, a marca tem feito do Carnaval um dos principais momentos de ativação cultural no país.
“O Carnaval é um dos momentos mais emblemáticos da cultura brasileira e, para a Levi’s, representa uma oportunidade única de conectar nossos principais pilares de marca de forma autêntica. Sempre estivemos presentes em movimentos culturais que moldaram gerações, e no Brasil não é diferente. Quando levamos a marca para esse território, buscamos mostrar como podemos ser versáteis, expressivos e parte das diferentes narrativas das pessoas. Estar ao lado de grandes artistas durante o Carnaval nos permitiu traduzir esse espírito original e de atitude, que está no DNA da Levi’s, reforçando a moda como uma linguagem viva que acompanha os momentos mais marcantes do ano.”
Neste ano, a marca estruturou sua presença em diferentes cidades e palcos da festa, aproximando-se de artistas que traduzem autenticidade e diversidade musical. Entre os nomes escolhidos estão Ludmilla, Lauana Prado e Russo Passapusso, três artistas que representam universos culturais distintos e dialogam com públicos diversos.
Segundo a Levi’s, a escolha desses artistas reflete uma leitura do Carnaval como um ambiente de convergência cultural. Ao conectar diferentes gêneros musicais, como funk, sertanejo e a música afro-baiana, a marca se coloca em territórios que vão além da moda, aproximando-se do lifestyle e, especialmente, da identidade cultural brasileira.
“O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em diversidade cultural, e o Carnaval talvez seja a expressão mais visível dessa pluralidade. Ao trabalhar com artistas como Ludmilla, Lauana Prado e Russo Passapusso, conseguimos dialogar com universos musicais muito diferentes e, para a Levi’s, isso também se traduz na forma como pensamos a moda: de maneira democrática, com uma rebeldia que permeia estilos e atravessa gerações e identidades. Ao criar looks exclusivos para esses artistas, buscamos explorar justamente essa pluralidade em diferentes regiões do país.”
De acordo com a Levi’s, um dos momentos centrais dessa iniciativa aconteceu no megabloco Fervo da Lud, comandado por Ludmilla no Rio de Janeiro. Com público estimado em mais de 1 milhão de pessoas, o evento se transformou em uma plataforma gigante de brand experience para a marca, que atuou como patrocinadora do bloco.
O bloco liderado por Ludmilla também evidencia a dimensão operacional e cultural do Carnaval contemporâneo. A artista realiza uma espécie de maratona de apresentações, somando cerca de 24 horas de shows ao longo da temporada e mobilizando mais de mil profissionais na produção. Nesse contexto, marcas que conseguem se integrar à narrativa artística ganham relevância e visibilidade em escala massiva.
Em São Paulo, a Levi’s marcou presença no CarnaLau, bloco comandado por Lauana Prado no Parque Ibirapuera. A cantora subiu ao trio vestindo um look exclusivo totalmente em jeans, desenvolvido especialmente para a ocasião. Segundo a marca, o figurino reforça a versatilidade do material em um contexto festivo, unindo aspectos como conforto, mobilidade e impacto visual.
Já em Salvador, a presença da marca foi ao lado de Russo Passapusso, vocalista do BaianaSystem e figura emblemática da cena musical baiana. O artista vestiu looks exclusivos da Levi’s durante o desfile do Navio Pirata, um dos blocos mais tradicionais do Carnaval baiano.
Os figurinos foram desenvolvidos em colaboração com o designer Pedro Andrade, fundador da Piet e co-criador da P.Andrade. A proposta misturou referências esportivas, estética urbana e mensagens simbólicas que dialogam com a trajetória e o discurso artístico de Russo. A ideia era transformar o figurino em uma extensão da narrativa artística.
A abordagem da Levi’s reforça uma característica histórica da empresa: sua relação orgânica com movimentos culturais. Ao longo de mais de 150 anos de história, a marca construiu um legado global como referência em jeans, associando qualidade, durabilidade e autenticidade a uma estética que atravessa gerações.
Seu pioneirismo no segmento também se traduz em expertise técnica. Modelagens atemporais, lavagens inovadoras e um portfólio amplo permitem que o denim seja reinterpretado em diferentes contextos, do cotidiano urbano aos palcos do Carnaval.
Nos últimos anos, no entanto, a Levi’s tem ampliado sua atuação para além do jeans tradicional. A empresa reforça cada vez mais seu posicionamento como uma marca de lifestyle, conectando-se a temas como comportamento, atitude e autoexpressão.
Nesse cenário, o Carnaval se consolida como um território particularmente potente, em especial para a experimentação estética, criando um ambiente ideal para que o público explore novas formas de expressão.
“Ao longo de mais de 150 anos de história, a Levi’s construiu um backstory muito natural com movimentos culturais, da música à arte e à moda de rua. O que buscamos hoje é continuar fazendo parte dessas conversas de forma relevante, acompanhando a evolução do comportamento e das formas de expressão das novas gerações. O Carnaval é um território interessante porque é um momento em que a criatividade e a experimentação estética estão no centro da experiência. É quando as pessoas usam a moda para se expressar de maneira ainda mais livre. Para nós, é uma oportunidade de mostrar como a Levi’s pode ir muito além do básico, assumindo novas formas, silhuetas e interpretações em um contexto vibrante e cheio de identidade.”