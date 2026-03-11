Como o Carnaval virou peça-chave na estratégia da Levi’s no Brasil

Em um mercado cada vez mais guiado por relevância cultural e conexão com o consumidor, a estratégia das marcas vai além do simples posicionamento comercial. No caso da Levi’s, o Brasil tem se consolidado como um território estratégico para fortalecer sua conexão com o público por meio de iniciativas que unem moda, música e comportamento. Dentro desse movimento, a marca tem feito do Carnaval um dos principais momentos de ativação cultural no país.

“O Carnaval é um dos momentos mais emblemáticos da cultura brasileira e, para a Levi’s, representa uma oportunidade única de conectar nossos principais pilares de marca de forma autêntica. Sempre estivemos presentes em movimentos culturais que moldaram gerações, e no Brasil não é diferente. Quando levamos a marca para esse território, buscamos mostrar como podemos ser versáteis, expressivos e parte das diferentes narrativas das pessoas. Estar ao lado de grandes artistas durante o Carnaval nos permitiu traduzir esse espírito original e de atitude, que está no DNA da Levi’s, reforçando a moda como uma linguagem viva que acompanha os momentos mais marcantes do ano.”

Neste ano, a marca estruturou sua presença em diferentes cidades e palcos da festa, aproximando-se de artistas que traduzem autenticidade e diversidade musical. Entre os nomes escolhidos estão Ludmilla, Lauana Prado e Russo Passapusso, três artistas que representam universos culturais distintos e dialogam com públicos diversos.

Segundo a Levi’s, a escolha desses artistas reflete uma leitura do Carnaval como um ambiente de convergência cultural. Ao conectar diferentes gêneros musicais, como funk, sertanejo e a música afro-baiana, a marca se coloca em territórios que vão além da moda, aproximando-se do lifestyle e, especialmente, da identidade cultural brasileira.

“O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em diversidade cultural, e o Carnaval talvez seja a expressão mais visível dessa pluralidade. Ao trabalhar com artistas como Ludmilla, Lauana Prado e Russo Passapusso, conseguimos dialogar com universos musicais muito diferentes e, para a Levi’s, isso também se traduz na forma como pensamos a moda: de maneira democrática, com uma rebeldia que permeia estilos e atravessa gerações e identidades. Ao criar looks exclusivos para esses artistas, buscamos explorar justamente essa pluralidade em diferentes regiões do país.”

Brand experience para milhões de pessoas

De acordo com a Levi’s, um dos momentos centrais dessa iniciativa aconteceu no megabloco Fervo da Lud, comandado por Ludmilla no Rio de Janeiro. Com público estimado em mais de 1 milhão de pessoas, o evento se transformou em uma plataforma gigante de brand experience para a marca, que atuou como patrocinadora do bloco.

O bloco liderado por Ludmilla também evidencia a dimensão operacional e cultural do Carnaval contemporâneo. A artista realiza uma espécie de maratona de apresentações, somando cerca de 24 horas de shows ao longo da temporada e mobilizando mais de mil profissionais na produção. Nesse contexto, marcas que conseguem se integrar à narrativa artística ganham relevância e visibilidade em escala massiva.

Em São Paulo, a Levi’s marcou presença no CarnaLau, bloco comandado por Lauana Prado no Parque Ibirapuera. A cantora subiu ao trio vestindo um look exclusivo totalmente em jeans, desenvolvido especialmente para a ocasião. Segundo a marca, o figurino reforça a versatilidade do material em um contexto festivo, unindo aspectos como conforto, mobilidade e impacto visual.

Já em Salvador, a presença da marca foi ao lado de Russo Passapusso, vocalista do BaianaSystem e figura emblemática da cena musical baiana. O artista vestiu looks exclusivos da Levi’s durante o desfile do Navio Pirata, um dos blocos mais tradicionais do Carnaval baiano.

Os figurinos foram desenvolvidos em colaboração com o designer Pedro Andrade, fundador da Piet e co-criador da P.Andrade. A proposta misturou referências esportivas, estética urbana e mensagens simbólicas que dialogam com a trajetória e o discurso artístico de Russo. A ideia era transformar o figurino em uma extensão da narrativa artística.

Acompanhando os movimentos culturais

A abordagem da Levi’s reforça uma característica histórica da empresa: sua relação orgânica com movimentos culturais. Ao longo de mais de 150 anos de história, a marca construiu um legado global como referência em jeans, associando qualidade, durabilidade e autenticidade a uma estética que atravessa gerações.

Seu pioneirismo no segmento também se traduz em expertise técnica. Modelagens atemporais, lavagens inovadoras e um portfólio amplo permitem que o denim seja reinterpretado em diferentes contextos, do cotidiano urbano aos palcos do Carnaval.

Nos últimos anos, no entanto, a Levi’s tem ampliado sua atuação para além do jeans tradicional. A empresa reforça cada vez mais seu posicionamento como uma marca de lifestyle, conectando-se a temas como comportamento, atitude e autoexpressão.

Nesse cenário, o Carnaval se consolida como um território particularmente potente, em especial para a experimentação estética, criando um ambiente ideal para que o público explore novas formas de expressão.

“Ao longo de mais de 150 anos de história, a Levi’s construiu um backstory muito natural com movimentos culturais, da música à arte e à moda de rua. O que buscamos hoje é continuar fazendo parte dessas conversas de forma relevante, acompanhando a evolução do comportamento e das formas de expressão das novas gerações. O Carnaval é um território interessante porque é um momento em que a criatividade e a experimentação estética estão no centro da experiência. É quando as pessoas usam a moda para se expressar de maneira ainda mais livre. Para nós, é uma oportunidade de mostrar como a Levi’s pode ir muito além do básico, assumindo novas formas, silhuetas e interpretações em um contexto vibrante e cheio de identidade.”