Lollapalooza: pulseira ou aplicativo? Veja como ativar os ingressos na edição de 2025

O Lollapalooza 2025 já começa nesta sexta-feira, 28, e se estende até domingo, 30, com a promessa de horas e horas de música. Mas quem vai ao evento neste ano pode se confundir com o ingresso: se antes a entrada — e o consumo — eram feitos pela pulseira cashless, agora o processo é 100% digital.

O Lolla será, como todos os anos, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Os shows começam a partir das 11h da manhã e tem previsão de encerramento para às 23h em todos os três dias de evento. Ainda há alguns ingressos disponíveis pelo site oficial da ticketmaster e você pode acessar o line-up completo por aqui.

Assim como foi na edição de 2023 do The Town e no Rock in Rio de 2024, o ingresso para o Lollapalooza precisa ser resgatado no aplicativo Quentro. Veja abaixo um passo a passo para ativar e utilizar:

Como ativar o ingresso digital do Lolla?

Para entrar no festival e consumir comidas, bebidas e outros produtos por lá, o esquema de 2025 será diferente dos demais anos. No lugar da famosa pulseira cashless, agora o ingresso é digital e deve ser ativado pelo aplicativo da Quentro — disponível para iOS e Android.

Novos usuários precisam criar uma conta no Quentro, usando o mesmo e-mail do cadastro no site da ticketmaster. Uma vez cadastrado, é necessário fazer login no ticketmaster.com.br e abra os ingressos que deseja ativar em "Meus Pedidos". Informe o e-mail do Quentro que receberá os ingressos e pronto, ele abrirá um QR-Code randômico, que muda de tempos em tempos.

É possível transferir um ingresso digital pelo aplicativo. Basta acessar a aba "próximos" do app Quentro e abra o ingresso que deseja transferir. Depois, clique em "transferir" e insira o e-mail da conta Quentro do destinatário.

Como chegar ao Lollapalooza?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o Lollapalooza via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos.

É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento. A Estação Autódromo funcionará 24h nos dias do festival e as demais estações da CPTM e do Metrô ficarão abertas para desembarque e integrações 24h.

Além do uso comum da CPTM também é possível usar o trem expresso, que sai da Estação Pinheiros. Na sexta-feira ele circula de hora em hora entre as 10h30 e 16h, e de sábado e domingo de meia em meia hora, no mesmo horário. No retorno, da 00h às 2h, sai um trem a cada 5 minutos intercalando entre as estações Osasco e Pinheiros. O valor de ida e volta é de R$ 30 e o bilhete pode ser comprado neste link.

O que pode levar no Lollapalooza?

Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:

Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa;

Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas ou barras de cereal;

Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

O que não pode levar?