Caipirinha em cápsula, a nova aposta para atender os consumidores em casa

Junto com a marca de cachaças Sagatiba, a B.blend, joint-venture formada pela Whirlpool e Ambev, lança a caipirinha de limão em cápsulas, a primeira do mundo nesse formato, segunda a fabricante.

Para preparar o drink, basta inserir a cápsula na máquina da B.blend e apertar o botão de início. Por meio de um código, a tecnologia permitirá a identificação automática da receita. Em segundos, a mistura é preparada e cai no copo do consumidor.

“A cápsula de caipirinha é um lançamento inédito no mercado mundial, pela primeira vez, uma marca irá encapsular este drink tradicionalmente brasileiro. Este lançamento amplia ainda mais nosso portfólio de drinks alcoólicos e reforça nossa aposta no segmento”, diz B.blend, Eduardo Salles, presidente da B.Blend.

O lançamento acontece num momento em que os fabricantes de bebidas alcóolicas percebem a importância de oferecer produtos para o consumo em casa. Mesmo com a retomada dos bares, a pandemia afetou drasticamente a mudança de hábitos.

“Estamos muito felizes com essa parceria. Ser a primeira caipirinha encapsulada reflete o pioneirismo de Sagatiba”, diz Daniela Paula, diretora de marketing do Grupo Campari no Brasil.

Entre os drinks alcoólicos, a B.Blend disponibiliza o Gin & Tonic, Orange Spritz, Skol Beats Senses e Moscow Mule.