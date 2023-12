C&A vai escolher looks no TikTok para estampar vitrines de lojas

A C&A, empresa de moda, firmou parceria com a plataforma TikTok para promover uma nova campanha de Natal envolvendo a integração de seus canais de comunicação e vendas. Com investimento de R$ 1,8 milhão, a ação tem como objetivo gerar engajamento, levar consumidores às lojas físicas e, consequentemente, aumentar a relevância e o share de menções da marca.

No desafio #PresenteNaVitrineCeA, as pessoas são convidadas a irem até uma das 334 lojas da companhia no Brasil para montar um look especial de fim de ano e postá-lo no TikTok, usando a hashtag, o áudio oficial da missão e marcando a página de C&A (@cea_brasil). Os melhores looks vão estampar vitrines das lojas ao redor do país.

O desafio ainda conta com o mote “Todo mundo junto, presente do seu jeito”, e celebra o fim do ano e os encontros que a ocasião proporciona, além de brincar com o duplo sentido da frase “presente do seu jeito” — reforçando que a presença perto de quem se ama em um momento de celebração é tão importante quanto o presente em si.

Segundo Mariana Moraes, diretora de marketing da C&A Brasil, o TikTok alia formatos promissores de conteúdo ao alcance de distintas gerações, por isso funciona como um termômetro em tempo real de tendências. “Essas características têm grande sinergia com o DNA da C&A, de manter uma comunicação divertida, dinâmica e ágil com os clientes”, afirma.

A campanha faz parte da estratégia da marca de promover experiências inusitadas e cada vez mais interativas. “Integrar os canais é algo extremamente relevante para a experiência do cliente, já que a decisão de compra é influenciada por diversos fatores, no ambiente digital e fora dele. É importante que ele perceba que a C&A está sintonizada com seu tempo, que as lojas tem os produtos de moda que ele busca, apresentando essa conexão também com o varejo físico”, diz Moraes.

Na opinião da executiva, o TikTok é uma plataforma que se destaca no segmento de moda. “É onde as descobertas e tendência acontecem. As marcas precisam estar presentes da forma mais orgânica possível, não só para serem lembradas, como também para que sejam queridas pelos usuários. É um parceiro estratégico para a C&A nesse contexto de geração de desejos, informação, diversão e até de captura de informações sobre o que vem por aí”, complementa.