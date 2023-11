TikTok lança concurso para PMEs com R$ 1,5 milhão em prêmios; veja como participar

O TikTok lançou um concurso para fortalecer micro e pequenas empresas de todo o Brasil. Além de reconhecer histórias inspiradoras de empreendedores que têm conseguido impulsionar seus negócios com a plataforma, a iniciativa vai distribuir 1,5 milhão de reais em prêmios.

Para participar, basta publicar um vídeo público de até 10 minutos, contando uma história inspiradora que obteve resultados tangíveis por meio da utilização do TikTok. Também é preciso incluir a hashtag #TikTokmefezempreender e/ou #EmpreendanoTikTok.

De acordo com Silvia Beluzzo, diretora de marketing de negócios para PMEs do TikTok na América Latina, os 300 vencedores serão contemplados com cartões virtuais carregados com o valor unitário de 5 mil reais e uma capacitação de 12 horas do Sebrae-SP, com foco em comportamento empreendedor, finanças e inovação.

Além disso, todos os inscritos no desafio ganharão um curso online de 3 horas do próprio TikTok, que vai treinar os empreendedores para estimular a criatividade, desenvolver marca, encontrar sua comunidade e explorar ao máximo os recursos disponíveis na plataforma para impulsionar os negócios.

A apuração será realizada por uma banca composta por representantes do TikTok e do Sebrae. Os critérios de avaliação dos conteúdos enviados serão:

Originalidade (inovação ou estratégia criativa na forma de criar conteúdo e promover o negócio na plataforma);

Qualidade do vídeo (apresentação geral, criatividade, narrativa e clareza);

Engajamento com o TikTok (consistência na publicação de vídeos, coerência com o impacto da marca e alcance);

Diversidade e inclusão (diversidade regional, tamanho do negócio e liderança por empreendedores representantes de grupos minoritários – mulheres, negros, LBGTQIAPN+, PCD e outros – ou representantes de periferia);

Resultado para o negócio (resultados tangíveis que o TikTok gerou para o negócio do empreendedor, como aumento em vendas, exposição, parcerias etc.).

As inscrições para o desafio vão até o dia 30 de novembro e podem ser feitas pelo formulário disponível neste link. A divulgação dos escolhidos será realizada em 5 de dezembro.

TikTok Para Elas

Nesta terça-feira, 21, o TikTok, junto ao Grupo Mulheres do Brasil, realiza a segunda edição do TikTok Para Elas. O objetivo do encontro é debater os desafios e experiências do empreendedorismo feminino no Brasil e o papel das grandes marcas no desenvolvimento dos pequenos negócios.

O evento vai reunir lideranças do TikTok, da rede Mulheres do Brasil e do Sebrae, além de empreendedoras da plataforma. "Recebemos quase 1 mil inscritas com histórias inspiradoras e escolhemos 100 para o encontro presencial. As demais vão receber uma capacitação online", conta Beluzzo.

De acordo com a última pesquisa do Sebrae sobre o tema, as mulheres empreendedoras correspondem a mais de 10 milhões no mercado, sendo a maioria das classes C, D e E. De todos os empreendedores do país, 34% são mulheres. "Sabendo da importância desse público, desenvolvemos o TikTok Para Elas inicialmente como um evento e, depois, o transformamos em um programa de capacitação para mulheres."

Segundo a executiva, não é de hoje que o TikTok está comprometido em apoiar o crescimento de pequenas empresas comandadas pelo público feminino, oferecendo conteúdo educativo, ferramentas e parcerias. "Para se ter uma ideia, a hashtag #EmpreendedorismoFeminino já conta com mais de 4 bilhões de visualizações na plataforma."

Além de promover debates necessários, a iniciativa vai auxiliar as empreendedoras a explorarem ao máximo a capacidade da plataforma na criação dos conteúdos, como uma estratégia para alavancar os negócios. O conteúdo do TikTok Para Elas será disponibilizado online, até o dia 28 de novembro, para todas as pessoas que se inscreverem no programa.

"O empreendedorismo é uma alternativa de renda para muitas mulheres. A gente traz o TikTok justamente como uma ferramenta que elas podem usar a qualquer momento, além de exemplos de pessoas que vêm crescendo de uma maneira que, muitas vezes, não conseguiriam em outras plataformas, uma vez que o algoritmo do TikTok não depende de quem você segue ou de seus seguidores. O que importa é a história que você vem contar."