Burger King precisou de apenas duas ligações para reunir Popó e Wanderlei em nova campanha

Após protagonizarem um dos confrontos mais comentados do país, Popó e Wanderlei Silva voltaram a dividir o mesmo palco — mas, desta vez, sem luvas e sem briga. O reencontro dos lutadores marcou a nova campanha do Burger King para a plataforma King em Dobro, que oferece dois sanduíches a partir de R$ 25,90.

No filme que estreou no intervalo da novela Vale Tudo nesta quinta-feira, 16, os atletas brincam com o episódio da luta que terminou em confusão no Spaten Fight Night. “A porrada já comeu, agora quem come é você”, diz o mote da campanha, que transforma o embate em humor e busca reforçar a rede de fast food como um espaço de grandes encontros.

À EXAME, Giulia Queiroz, diretora de marketing do Burger King, conta que a produção foi marcada por tensão do início ao fim. “Não só pela relação entre os dois atletas, mas porque tivemos pouquíssimo tempo para colocar tudo de pé. Em cinco dias, saímos da ideia para a TV.”

Tudo começou na sexta-feira, 3, quando a AlmapBBDO, agência responsável pela comunicação das marcas do grupo Zamp, apresentou a proposta criativa à equipe de marketing. “Foi aquele tipo de ideia que não pede muita licença. Assim que vimos, sabíamos que era para o BK”, diz.

A urgência, segundo ela, foi estratégica. “A gente tinha pistas de que, se não colocássemos a ideia no ar rápido, outra marca sairia na frente. Então, os times internos e externos se juntaram numa força-tarefa absurda para fazer acontecer.”

Ainda na sexta-feira, o time decidiu seguir com o projeto e bastou uma ligação para que os lutadores aceitassem o convite. De acordo com Queiroz, o interesse foi imediato. “Eles se encantaram com a ideia de acertar essa conta com o Burger King. Parecia ter a ver com a coragem, o humor e a acidez certos para transmitir a mensagem de forma positiva, sem cair no bobo, porque o que aconteceu não é trivial”, afirma.

Ela conta que o entusiasmo foi tão grande que um dos assessores avisou que Wanderlei Silva interromperia as férias para participar. “Entramos em contato com Popó e Wanderlei na sexta. Na terça, eles já estavam em São Paulo. Na quarta, gravamos, e na quinta a campanha estava no ar.”

Um reencontro sob tensão e respeito

O primeiro contato entre os lutadores, segundo Queiroz, ocorreu diante das câmeras. A equipe não sabia como seria a reação deles, por isso a produção foi planejada com cuidado, com camarins separados para garantir o conforto de ambos. “Não foi um encontro caloroso, mas foi de máximo respeito”, afirma.

À medida que as gravações avançavam, a tensão deu lugar ao humor. “Eles foram se soltando, comendo juntos, rindo. Ficou claro que o compromisso deles é com o esporte e que queriam mostrar ao público que ele é maior que qualquer confusão.”

Para a executiva, a campanha acabou simbolizando esse reencontro. “O saldo da última luta não era o que eles queriam deixar, e o filme foi uma forma de transformar isso em respeito e reconciliação com o público.”

Antes de seguir adiante, o Burger King analisou o contexto com cautela. “Investigamos o caso e não havia receio em associar a marca aos atletas. Ficou claro que o que aconteceu no evento anterior foi um caos generalizado, que não partiu de um ou de outro. Discutimos com o jurídico e com o escritório global, e todos entenderam que se tratava de uma agenda positiva. Não estávamos nos associando ao conflito, e sim mostrando uma outra história sobre esses atletas.”

O aval veio rápido. “Tivemos total apoio das áreas. As aprovações aconteceram em tempo recorde. Foi, sem dúvida, uma das campanhas mais velozes que o BK já colocou no ar.”

Viralização imediata e números recordes

O impacto nas redes também foi instantâneo. Em menos de 24 horas, o filme superou 5 milhões de visualizações no Instagram, 390 mil no TikTok, 600 mil no X e 444 mil no YouTube. Só no Instagram, o conteúdo gerou mais de 485 mil interações entre curtidas, comentários, reposts e salvamentos — um volume tão alto que chegou, a travar os comentários da publicação.

“O Instagram avisou que foi um bug causado pelo excesso de comentários em pouco tempo. Algo que até então eu nunca tinha visto acontecer”, diz.

O desempenho colocou o vídeo no mesmo patamar de campanhas de grande alcance, como a de Larissa Manoela, que registrou 5,7 milhões de visualizações. A diferença esteve nos compartilhamentos: o filme com Popó e Wanderlei ultrapassou 215 mil, quase 20 vezes mais que o obtido pela atriz.

“Foi uma campanha de timing e oportunidade. O BK não tem a maior força de mídia, mas ganha quando entra de forma autêntica em uma conversa que já está acontecendo. Essa não era uma conversa óbvia, havia receio no mercado. O que fez diferença foi ouvir dos atletas: ‘cara, é isso que a gente precisa’. A partir daí, tudo fluiu.”

A força da campanha King em Dobro

A ação integra a plataforma King em Dobro, um dos pilares estratégicos do Burger King. De acordo com a diretora de marketing da marca, a oferta o "carro-chefe" da rede. Ela apresenta o maior nível de atividade nos indicadores de venda. O consumidor já conhece, vê valor e procura ativamente quando vai à loja”, afirma.

O cardápio inclui combos como Chicken Duplo, Cheeseburger Duplo e Rodeio Duplo a partir de R$ 25,90; Cheddar Duplo, Stacker Duplo Bacon e Big King a partir de R$ 29,90; e Whopper e Whopper Vegetariano a partir de R$ 31,90, com variação de preços conforme a região.

Além do filme para TV, a campanha terá desdobramentos nas redes sociais, criados pela Jotacom, e materiais de OOH e ponto de venda, desenvolvidos pela Streetwise.

Para Queiroz, a campanha mostra como o BK conseguiu transformar uma situação delicada em uma conversa "leve, divertidade e humana". “Quebramos o climão. Podia ter dado errado, mas trabalhamos com jurídico, PR e fizemos um disaster check sobre os atletas para entender onde estávamos nos aventurando. No fim, o saldo foi muito positivo. As pessoas estão rindo com a gente. E é isso que o BK faz: entra nas conversas com coragem, humor e autenticidade.”