Após saída de Bonner, Amstel revive 'meme da latinha' em homenagem

Ação da marca de cerveja brinca com o episódio em que o jornalista abriu uma lata água ao vivo e virou meme nas redes sociais; veja

Campanha “Puro Sextou”, criada pela AlmapBBDO para Amstel, celebrou a despedida de William Bonner do Jornal Nacional com um convite para brindar sua trajetória

Campanha “Puro Sextou”, criada pela AlmapBBDO para Amstel, celebrou a despedida de William Bonner do Jornal Nacional com um convite para brindar sua trajetória

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 11h30.

Na noite desta sexta-feira, 31, a Amstel transformou a despedida de William Bonner do Jornal Nacional, da TV Globo, em um momento de homenagem e celebração.

Assim que o jornalista encerrou seu último “boa noite”, após quase 30 anos na bancada do telejornal, a marca do Grupo Heineken exibiu a campanha “Puro Sextou”, criada pela AlmapBBDO, convidando o apresentador a brindar sua trajetória com uma cerveja.

O filme faz parte da estratégia da marca de se associar a momentos autênticos da cultura brasileira e presta um tributo à história de um dos principais nomes do jornalismo nacional. A peça ainda brinca com um episódio recente da carreira de Bonner — quando, durante a cobertura das eleições de 2022, ele abriu uma lata de água ao vivo e virou meme nas redes (veja abaixo).

“Depois de 28 anos à frente do Jornal Nacional, a despedida do Bonner merecia uma homenagem, ou melhor, um brinde. Só que dessa vez, diferente do meme, a latinha é de cerveja”, diz Fernando Duarte, vice-presidente de Criação da AlmapBBDO.

“Pensar em telejornalismo é lembrar William Bonner. Ele se tornou a maior referência em comunicação no país e sinônimo de credibilidade, um valor que também guia a nossa marca”, afirma João Victor Guedes, diretor de marketing da Amstel no Brasil. “Este é um brinde à sua trajetória, à vida e ao merecido descanso.”

Durante quase dez mil edições do Jornal Nacional, Bonner consolidou-se como símbolo de credibilidade e referência em telejornalismo, atravessando gerações e diferentes momentos da comunicação no país. A ação, exibida logo após sua despedida, marca o fim de uma era na televisão brasileira e reforça a estratégia da Amstel de se posicionar como uma marca conectada a narrativas culturais e afetivas.

