Brasil tem 396 empresas de IA aplicadas ao marketing, mostra relatório

A Pipeline Capital, com apoio do IAB Brasil, divulgou um levantamento inédito que identifica 396 empresas atuantes no ecossistema brasileiro de inteligência artificial (IA) aplicada ao marketing.

O Scape Report IA Marketing 2025 organiza essas empresas em 13 segmentos e tem como objetivo facilitar a identificação de concorrentes, parceiros estratégicos e novas oportunidades de negócio no setor.

As categorias com maior concentração de empresas mapeadas são:

Marketing & Vendas (62)

(62) Generative (62)

(62) AI Analytics (51)

(51) Ecommerce Retail (35)

(35) Finance and Process (33)

Também fazem parte do mapeamento os segmentos de Logística (27), Health (22), CX Solutions (21), IoT (17), AI Consulting (23), Security (13) e IAs robustas (6).

“A inteligência artificial revolucionou o marketing e, para lidar com novos paradigmas e demandas, centenas de empresas ou nasceram ou passaram a ter a IA como parte central de sua atuação nesses últimos anos. De forma inédita, conseguimos mapear quais são os players que estão à frente desse ecossistema organizado, oferecendo informações fundamentais para se compreender melhor o cenário da IA no Brasil”, diz Alon Sochaczewski, fundador e CEO da Pipeline Capital, em comunicado.

Segundo os organizadores, o relatório foi desenvolvido para ajudar empresas a tomarem decisões estratégicas em um mercado em transformação acelerada. A versão online do estudo será atualizada de forma contínua. As empresas interessadas em participar podem se inscrever por meio de um formulário. Após curadoria, as aprovadas passam a integrar as próximas versões do mapeamento.

“O IAB Brasil, mais uma vez, colabora diretamente para um desenho claro da cadeia de fornecimento dos segmentos. Este tipo de iniciativa promove a educação e o entendimento dos papéis de cada agente dentro do nosso ecossistema digital”, diz Denise Porto Hruby, CEO do IAB Brasil.

A parceria entre a Pipeline e o IAB começou em 2021 e já resultou em outras edições do Scape Report, como o de Martechs e Adtechs. A versão mais recente, lançada em setembro de 2024, apresentou 10 segmentos e 47 subsegmentos voltados ao universo de marketing, publicidade e tecnologia.