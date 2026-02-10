Carreira

Como funciona o prompt do ChatGPT que gerou a febre de caricaturas com IA

Um comando simples no ChatGPT explica por que essa estética viral tomou Instagram, LinkedIn e X

Gabriella Uota
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15h38.

Em poucos dias, uma nova estética passou a se repetir nna redes sociais: caricaturas geradas por inteligência artificial, com traços exagerados, cenários profissionais e objetos que resumem carreira, interesses e identidade digital.

Por trás da trend está um prompt específico no ChatGPT, que vem sendo replicado, adaptado e refinado por usuários comuns, criadores de conteúdo e profissionais de marketing. Mais do que uma brincadeira visual, o fenômeno mostra como saber pedir é tão importante quanto a tecnologia em si.

O prompt base que está dominando a trend

O comando mais usado — e que deu origem à maioria das imagens compartilhadas — é simples e direto:

“Crie uma caricatura minha e do meu trabalho com base em tudo o que você sabe sobre mim.”

Ao enviar esse prompt junto com uma foto (de preferência um retrato individual, bem iluminado), o ChatGPT gera uma imagem que mistura aparência física, profissão e símbolos associados à rotina do usuário.

Quanto mais contexto a IA tiver — seja por conversas anteriores ou por perguntas adicionais — mais personalizada tende a ser a caricatura.

Como deixar o prompt ainda mais chamativo

Usuários que buscam resultados mais impactantes têm refinado o comando original. Pequenos ajustes fazem diferença:

  • Adicionar estilo visual

“Crie uma caricatura minha em estilo ilustração editorial moderna, com traços limpos e cores vibrantes.”

  • Incluir elementos profissionais 

“Inclua objetos que representem meu trabalho, como laptop, café e gráficos.”

  • Definir clima e cenário

“Use um cenário que remeta ao meu dia a dia profissional, com um tom criativo e leve.”

Esses detalhes ajudam a IA a sair do óbvio e entregar imagens mais próximas do que se vê na trend.

Por que esse prompt funciona tão bem?

O sucesso do comando revela um ponto central da era da IA generativa: prompts bem formulados funcionam como briefings criativos.

Em vez de instruções técnicas, o usuário oferece contexto, intenção e liberdade criativa. A IA responde combinando reconhecimento visual, linguagem natural e geração de imagens — três frentes que evoluíram rapidamente nos últimos meses.

O resultado é uma caricatura que não tenta ser realista, mas sim simbólica — ideal para redes sociais.

