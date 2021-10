Boticário e Bubbaloo lançam linha de produtos com 'cheiro de chiclete'

Inspirada na nostalgia e nas memórias da infância, O Boticário lançou nesta quarta-feira, 6, em parceria com a marca de goma de mascar Bubbaloo sete produtos com fragrâncias inspiradas no cheiro de chiclete.

A coleção é composta por desodorante, sabonete em barra, sabonete líquido, creme para as mãos, hidratante corporal e brilho labial, todos com o cheiro característico de Bubbaloo de tutti-frutti.

Além do cheiro, toda a linha "Cuide-se Bem e Bubbaloo" tem a textura em calda da goma de mascar icônica que fez sucesso entre as décadas de 1980 e 1990. O Boticário afirma também 90% dos compostos utilizados na produção da coleção são naturais.

"Com esse lançamento de Cuide-se Bem Bubbaloo, reforçamos a oferta de linhas jovens, acompanhando as tendências atuais de comportamento e mercado", afirma Vanessa Machado, diretora da categoria Corpo & Banho do Grupo Boticário, em nota.

Segundo a empresa, a novidade estará disponível em edição limitada em todas as lojas físicas do país e no e-commerce da marca. O sabonete líquido com 150ml custa R$ 30,90; a loção hidratante corporal com 400ml custa R$ 50,90; 2 unidades de 80g do sabonete em barra saem por R$ 16,90 e o combo completo, com os 7 itens, sairá por R$ 168,21. Até o dia 31/10 os novos produtos estão com descontos progressivos que chegam a 30%.

