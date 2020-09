Bob’s e Hershey’s lançam linha de sobremesas

O Bob’s, juntamente com a Hershey’s, lança a linha de sobremesas com chocolate Cookies ’n’ Creme. As sobremesas mesclam sorvete de baunilha, calda de chocolate branco e pedaços de Cookies ´n´ Creme nas versões Milk Shake, Big Cascão e Bob’s Max.

“Temos certeza de que irá agradar os amantes de ambas as marcas”, diz Raquel Paternesi, diretora de marketing do Bob’s.

Os gelados estarão disponíveis nas lojas Bob’s a partir do dia 21 de setembro. O valor sugerido é de R$ 12,90 – Milk-Shake de 500 ml, R$ 4,50 – Big Cascão e R$ 8,50 – Bob’s Max. Os pedidos também podem ser feitos pelo site ou pelas plataformas de delivery.

A parceria é mais uma das iniciativas de Hershey’s dentro do segmento de Food Service. “Queremos fortalecer ainda mais a nossa presença neste canal e a parceria com o Bob’s. Essa é uma oportunidade para o público ter uma nova experiência de consumo do nosso icônico Cookies ‘n’ Creme”, diz Matheus Moreira, da Hershey do Brasil.