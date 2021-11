Black Friday: Samsung reúne famosos para tirar dúvidas sobre TVs

Na Black Friday, as TVs estão entre os produtos mais procurados para comprar com desconto. Um levantamento realizado pelo Google mostrou que, nesta sexta-feira, a TV de 85 polegadas foi a que mais cresceu em buscas nesta tarde, com alta de 85%. Outros itens da categoria que apresentam crescimento são: "Smart TV 43 polegadas 4K", "TV Smart" e "TV OLED". De olho em capturar esse potencial de compras dos consumidores, a Samsung lançou uma campanha de marketing que conta com Marcos Mion, Bruna Vieira e Cid do Não Salvo explicando mais sobre esses aparelhos.

O principal intuito é tirar dúvidas, em oito filmes que vão de 30 segundos a um minuto, a respeito de qual é a TV mais adequada para cada necessidade dos consumidores: busca por design, melhor qualidade de imagem para games ou por tela fina são alguns dos temas em foco dos vídeos, divulgados no Twitter a partir de 24 de novembro. A campanha foi desenvolvida em parceria com o Twitter ArtHouse.

“Essa é a plataforma ideal para uma ação como essa, é o lugar onde as conversas mais relevantes e interessantes acontecem hoje na internet. Em meio à descontração do bate-papo mostrado nos vídeos, cada recurso das nossas TVs fica claro para o público, que pode aproveitar esses últimos momentos antes da Black Friday para decidir qual televisor levar para casa”, diz Rodrigo Menezes, gerente sênior de marketing na divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

A Samsung mantém o pé no acelerador com as vendas dos aparelhos no Brasil: em maio deste ano, foram lançados 40 televisores no país, com resolução mínima de 4K. Conquistar o consumidor é um passo importante -- mesmo para uma companhia consolidada nesse segmento -- dado o potencial de crescimento que possui. Dados da consultoria GfK mostram que o mercado brasileiro de TVs cresceu 16% em faturamento em 2021 e 19% no primeiro trimestre de 2021, considerando o faturamento de televisores com 32 polegadas ou mais.