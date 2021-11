Black Friday do gás: aplicativo dá descontos no botijão

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o gás de cozinha chegou a custar até 135 reais em outubro. O preço é reflexo dos últimos aumentos realizados pela Petrobras.

Com a alta nos últimos 12 meses de 37,86%, os consumidores seguem atentos para aproveitar promoções. E na Black Friday deste ano, até botijão de gás está em promoção.

De 22 a 28 de novembro, os consumidores do delivery de gás de cozinha Chama poderão pedir seu botijão com descontos diretos no aplicativo ou site da empresa. A promessa é de descontos surpresas todos os dias, podendo a chegar até 20 reais.

Segundo a empresa, as ofertas diárias serão divulgadas no perfil do Instagram da marca ou no próprio aplicativo. A promoção é válida para São Paulo (capital e região metropolitana), Campinas, Sorocaba, Grande Florianópolis e regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, locais onde o delivery opera.