Black Friday da Americanas: até 80% de desconto e promoção do Rock in Rio

A Americanas já colocou no ar as ofertas da Black Friday (chamada pela empresa de Red Friday) deste ano. O principal destaque está nos descontos de até 80% em produtos como telefonia, eletrônicos, produtos para casa e beleza, presentes tanto na loja on-line da marca quanto nos sites Shoptime e Submarino.

Além disso, a s três empresas vão oferecer 50% de cashback em ofertas selecionadas, direcionadas a quem pagar com o app Ame Digital.

Por fim, quem comprar na Americanas poderá concorrer a pares de ingressos de gramado para o Rock in Rio 2022.

Entre as ofertas em destaque no site e app, estão:

Smartphone Samsung Galaxy S20 Fe 128 GB por R$ 1.999,00

por R$ 1.999,00 Notebook Samsung Book Intel Core i5-1135G7 8GB 256GB por R$3.499,99

Book Intel Core i5-1135G7 8GB 256GB por R$3.499,99 Fritadeira Sem Óleo 127v, Af-34 Mondial por R$299,99

Ainda no mundo online, a companhia vai seguir a tendência já consolidada de Live Commerce e promover shows nesta quinta (25) a partir das 21h, além de live amanhã (26), às 15h. Outras duas estão programadas, às 13h dos dias 27 e 28 de novembro.

Nas lojas físicas, são mais de 1.700 itens com desconto. Algumas das promoções em destaque são: 7 Kit Kats - diversos sabores por apenas R$10,00; na compra de 5 Balas Fini 70 a 90g, cada unidade sai por apenas R$1,99; Batata Pringles por R$7,99; e Biscoito Chocolícia R$2,49. Seguindo a tendência de procura por produtos de limpeza na data, rede também oferece Sabão Líquido OMO 3L por R$24,99 e Amaciante Concentrado Comfort 1L por R$11,99.

Na parte de Mercado, até o dia 28/11, a Americanas vai oferecer descontos de R$ 120 e frete grátis em todas as compras da plataforma. A companhia ressalta que é necessário estar atento à disponibilidade do serviço para os produtos escolhidos e para o CEP informado.

Ingressos para o Rock in Rio

Até o dia 1º de dezembro, os clientes que realizarem compras acima de R$ 100 no app da Americanas vão concorrer a um par de ingressos gramado para a edição do festival em 2022. Para participar, é necessário cadastrar os pedidos e notas fiscais no site da promoção para receber um "número da sorte". A divulgação dos ganhadores será no dia 29 de dezembro.

Para saber mais informações, é necessário consultar o regulamento do site.