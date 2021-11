Black Friday: Creditas Auto lança descontos e campanha com Barrichelo

Para a Creditas Auto, a Black Friday se transforma em Green Friday. No mês de novembro, além de ter ofertas em seus produtos, a fintech ainda lança uma nova parceria com o piloto de fórmula 1 de 1993 a 2011 Rubens Barrichello, que será o garoto propaganda da marca.

Segundo Fábio Zveibil, vice-presidente de consumer solutions da Creditas, a presença do piloto nas campanhas da empresa está alinhada com o que eles acreditam e buscam para a Creditas Auto.

"Nosso principal objetivo é reforçar ainda mais a segurança e a excelência de tudo o que oferecemos, características que pautaram sua trajetória de sucesso como piloto e em outros projetos dos quais faz parte”, afirma.

O primeiro vídeo da parceria foi lançado nesta quinta-feira, 04:

A campanha mostra diferenciais da marca, que preza pela qualidade do serviço e dos carros, que passam por revisão de mais de 250 itens.

Ofertas de Black Friday

O mês de novembro cheio de descontos é uma oportunidade para a fintech de crédito acelerar seu braço de negócios na área de automóveis, o Creditas Auto.

“Queremos que as pessoas tenham ainda mais oportunidades de contar com a Creditas Auto para ter contato com a excelência que praticamos em tudo que oferecemos, seja para vender, comprar, trocar ou financiar um seminovo, além de poder também contratar um seguro auto, que oferecemos com a recém aquisição da Minuto Seguros”, diz o executivo. Fábio Zveibil, vice-presidente de consumer solutions da Creditas.

A promoção inclui descontos exclusivos no valor de diversos modelos de automóveis que aparecem no site. A marca também tem espaços físicos em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Todos os modelos disponíveis têm um ano de garantia e o cliente pode trocar ou devolver o veículo em até dez dias ou com 500 km rodados.

A empresa também oferece reembolso do valor da apólice do seguro auto, limitado a R$1.500, se contratado pela Minuto Seguros, solução de seguros da Creditas, para clientes que comprarem ou trocarem um veículo.