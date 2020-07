Beto Carrero pode dar nome do seu pai para o parque: entenda

Acabou o mistério sobre qual o motivo de o Beto Carrero World dizer em rede social que vai mudar de nome. O parque divulgou hoje, em seu perfil do Twitter, a campanha do mês dos pais. Nela, o parque convida os internautas a contarem uma história emocionante com o seu pai. O vencedor terá a história publicada nas redes do Beto Carrero World além da mudança do nome do parque – Nelson Carrero, Vilmar Carrero ou João Carrero – por 15 dias nos perfis do Twitter, Facebook e Instagram.

“João Batista Sergio Murad, o Beto Carrero, foi o Pai do nosso sonho. Ele acreditou e construiu cada detalhe para que milhares de famílias pudessem sair da rotina para um mundo de fantasia e diversão. Já pensou ter o nome do seu pai no twitter do parque? A campanha já está rolando e vamos mudar o nome do nosso Instagram, Facebook e Twitter durante 15 dias. Conta pra gente por que seu pai merece ter o nome dele junto com o do parque nessa homenagem! E nós continuamos esse legado com comprometimento e determinação. Revele a identidade brincalhona ou uma história emocionante com seu pai e quem sabe o parque vira o Nelson Carrero, Vilmar Carrero ou Walter Carrero. A escolha do nome e história será publicada aqui na quarta-feira, 05/08/20.”

Calma galera! É a nossa campanha do Mês dos Pais para homenagear cada herói, inclusive o seu! 🤠

Vamos mudar o nome do nosso perfil nas redes sociais em homenagem aos Pais. Sabe o por quê? Em agosto seu Pai é a Estrela do Beto Carrero World. Siga o fio, entenda ↓ pic.twitter.com/ZtdGRLmD5N — Beto Carrero World (@BetoCarrero) July 31, 2020