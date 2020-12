Beck’s lança playlist que torna qualquer cerveja mais amarga

A cerveja Beck´s, da fabricante Ambev, lança uma campanha que desafia os consumidores a sentir um amargor nas suas cervejas — e de diferentes marcas — a partir da frequência sonora.

Para isso, a marca lança uma playlist baseada em estudos que comprovam que ondas sonoras são capazes de alterar a percepção do sabor dos alimentos. De acordo com Felipe Reinoso Carvalho, pesquisador e Doutorando na Universidades Vrije Universiteit Brussel e Ku Leuven, na Bélgica, as altas frequências tem a capacidade de realçar a percepção doce, enquanto as baixas, o amargor.

Assim, Beck’s foi em busca de uma frequência própria e criou um serviço para o consumidor que quer saborear uma cerveja amarga, mesmo quando não tem Beck´s por perto. A descoberta da manipulação de percepção de sabor por conta de música, dá o tom de toda a campanha.

“Estamos ampliando o poder de escolha do consumidor que pode alcançar o sabor que ele prefere, em qualquer lugar, até mesmo quando Beck’s não está presente!”, diz Rodrigo Peirão, gerente de marketing da cerveja Beck´s.

Idealizada pela agência AQKA, a campanha consiste em diversas ações multiplataformas e telas, que permitem que o consumidor desfrute de uma imersão sonora de qualquer lugar, tomando qualquer cerveja, para atingir o amargor que quiser, já que o controle fica nas mãos do público.

Para explicar a campanha e mostrar que a percepção de sabor pode ser alterada por meio da frequência sonora, o vídeo principal desconstrói o que se conhece como testes de sabor tradicionais, normalmente feitos com mais de um líquido, a proposta é que em um único líquido,, diversas percepções sejam criadas.

A ação conta também com os embaixadores João Vicente, Bruna Linzmeyer, Chay Suede, João Vicente de Castro e Jonathan Azevedo, além dos DJs que compõem a playlist e outros influenciadores convidados.

“Ao desenvolver essa ação, fomos observando que se trata de um experimento social, além de uma campanha de marca. Por isso, convidamos o público a ficar atento às nossas redes sociais para conferir mais reações e vivenciar testes e formas diversas de experimentação”, afirma Peirão.

Assista a campanha: