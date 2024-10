Maior youtuber do mundo expande negócios no Brasil e lança linha de brinquedos

Após comprar o Linkedin dos criadores de conteúdo, o maior youtuber do mundo, Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast, expande sua presença no Brasil com o lançamento de uma linha exclusiva de brinquedos em parceria com a Candide.

O americano de 26 anos, com mais de 310 milhões de inscritos no YouTube e uma fortuna estimada em US$ 700 milhões, assina a coleção MrBeast Lab, que chega ao mercado brasileiro como uma das novidades da marca de brinquedos para 2024.

A linha é inspirada nos vídeos de desafios que popularizaram MrBeast e inclui produtos voltados para incentivar a interação e a criatividade das crianças. Um dos destaques da coleção é a possibilidade de criar bonecos a partir de uma "câmara de mutação", um dos brinquedos projetados para estimular a imaginação dos pequenos.

"Com o poder de conectar experiência, diversão e tecnologia, os brinquedos permitem que as crianças explorem e façam suas próprias descobertas. É uma combinação de inovação, interação, surpresa e colecionismo", diz Bruno Verea, diretor de marketing da Candide. “Estamos sempre atentos ao que mais atrai crianças e adolescentes, e a linha de brinquedos de uma personalidade tão influente como o MrBeast não poderia ficar de fora", complementa.

A linha de brinquedos MrBeast Lab é uma coleção baseada no trabalho do youtuber. Os brinquedos incluem figuras que representam predadores primitivos e itens colecionáveis. Cada figura possui um design que remete ao logotipo da marca, que é uma pantera. A coleção também oferece uma experiência de unboxing, permitindo que as crianças abram as embalagens e explorem os brinquedos.

De brinquedo a hamburguer

Esse não é o primeiro negócio de MrBeast no Brasil. No início do ano, o youtuber trouxe a MrBeast Burger, sua rede global de hambúrgueres, ao país, com 13 pontos de venda em São Paulo e um em Curitiba. A operação, que funciona no modelo de entrega via delivery, é comandada pela colombiana Foodology, especializada em cloud kitchens, que fornece cozinhas compartilhadas para diferentes marcas.

Sem lanchonete física por aqui, o menu está disponível somente para delivery, por meio de plataformas como iFood e Rappi. Os preços competem com redes de fast food já conhecidas do mercado, a exemplo de McDonald's e Burger King.

Quem é e quanto dinheiro tem MrBeast?

Jimmy Donaldson, de 26 anos, também conhecido como MrBeast, é um dos criadores mais vistos e mais bem pagos do YouTube. Seus primeiros vídeos virais incluíam feitos desafiadores, como ler todas as palavras do dicionário ou contar de zero a 100.000 por 40 horas seguidas. Além disso, desafios ambiciosos e doações generosas de dinheiro, como "curar" a cegueira de 1.000 pessoas, o ajudaram a conquistar mais de 258 milhões de inscritos em seu canal, o maior da história do YouTube.

Donaldson também é um empreendedor, tendo lançado a marca de restaurantes virtuais MrBeast Burger em 2020 e um negócio de chocolates mais saudáveis chamado Feastables em 2022. No geral, ele ganha entre 600 e 700 milhões de dólares por ano com seus empreendimentos.