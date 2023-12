Funko Pop IA: Aprenda a fazer sua própria versão do boneco da Funko

Os colecionadores de Funko Pop agora têm uma nova ferramenta à disposição para expandir seus boneco de maneira única e criativa. Através do Microsoft Designer, uma plataforma de inteligência artificial (IA), usuários podem criar versões personalizadas de bonecos Funko Pop.

A brincadeira tem ganhado popularidade nas redes sociais, onde muitos compartilham suas criações originais.

Para dar início à criação de um Funko personalizado, é necessário ter uma conta Microsoft. Com o acesso, o usuário pode utilizar um prompt específico, projetado para resultar em uma imagem que se assemelha com as fotos comerciais usadas pela fabricante do boneco.

Prompt completo para criar um Funko Pop: clique aqui para acessar o prompt e editar com suas características

Apesar de o processo exigir que as descrições sejam feitas em inglês, os usuários podem recorrer a ferramentas de tradução para auxiliar no processo.

A tecnologia por trás do Microsoft Designer utiliza os princípios da IA para interpretar as descrições fornecidas e gerar uma imagem correspondente. Esta ferramenta é uma extensão do trabalho realizado com o Dall-E, um modelo de IA avançado para criação de imagens.