As 5 marcas que investiram em mais influenciadores

A Socialbakers, plataforma de de performance corporativa em redes sociais, realizou um estudo sobre o desempenho das empresas brasileiras que mais trabalharam com influenciadores durante o terceiro trimestre do ano. Na metodologia a empresa usou ferramentas de análise de conteúdo para quantificar o trabalho das marcas com o marketing de influência na redes sociais no terceiro trimestre de 2020.

Segundo o estudo, a marca de produtos de limpeza Omo, da Unilever, ocupa o primeiro lugar no ranking ao ter 148 perfis fazendo 269 menções da marca; seguida do aplicativo de entregas iFood com 79 produtores de conteúdo e 127 citações; e a Nivea, com 60 influenciadores que mencionaram a marca 63 vezes. Destaque ainda para a Natura com 54 perfis e 91 menções, bem como a cervejaria Brahma, da Ambev, com 42 influenciadores e 79 citações.

POSIÇÃO MARCA NÚMERO DE PERFIS MENÇÕES 1 OMO Brasil 148 269 2 iFood Brasil 79 127 3 NIVEA Brasil 60 63 4 Natura 54 91 5 Brahma Oficial 42 79

“Diferentes táticas e canais desempenham papel no alcance de públicos mais amplos e na construção da fidelidade do cliente.Mas uma área que se provou popular para todos os grupos nos últimos anos, inclusive durante a pandemia, é o marketing de influenciadores”, afirma Alexandra Avelar, gerente nacional da Socialbakers no Brasil.

O estudo ainda revelou que no terceiro trimestre deste ano 3.866 postagens de influenciadores usaram hashtags como #ad e #publi no Brasil, uma alta de 4,12% em relação ao mesmo período do ano passado.