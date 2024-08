TIM chama Ivete Sangalo para anunciar que fará PIX para clientes

Até outubro do ano passado, quando completou três anos, o PIX já tinha 674 milhões de chaves – o triplo do número de habitantes brasileiros. A TIM viu na popularidade da modalidade transação a chave (perdão pelo trocadilho) para construir a estratégia da sua nova promoção.

Apostando no prazer do brasileiro por receber a notificação de PIX na conta, a operadora criou a promoção “TIM Pré XIP”, e vai realizar transações via PIX diretamente para a conta corrente dos usuários de plano pré-pago que fizerem recargas pelo app MEU TIM.

A nova porta-voz da marca, Ivete Sangalo, anuncia a promoção.

“Faz o Pix”, TIM

Para receber, o cliente precisa informar sua chave Pix ao efetuar recargas no aplicativo MEU TIM.

Quem fizer uma recarga a partir de R$ 30, recebe R$ 3 via Pix.

Para recargas abaixo desse valor, será depositado R$ 1 via Pix.

O limite é de um depósito a cada três dias.

A TIM também vai liberar o uso ilimitado do WhatsApp durante o mês da recarga. A promoção está ativa desde o dia 22 de agosto e tem duração ilimitada.

Por que a TIM vai fazer um Pix para seus clientes?

Segundo a operadora, os principais objetivos são: aumentar a fidelidade, incentivar recargas regulares e digitalizar a jornada do cliente. Essas ações se alinham com as metas estratégicas da empresa de aumentar a base de clientes ativos e satisfeitos.

“Queremos aumentar a fidelização e o engajamento dos clientes pré-pagos, ampliando o uso dos serviços digitais – já que para receber o PIX, a recarga precisa ser feita pelo app MEU TIM – e o valor percebido das ofertas da TIM”, Paulo Esperandio, diretor de marketing (CMO), da TIM.

Não era mais fácil ofertar 10% de desconto?

A realização de transferências diretas para os usuários pode ter maior custo operacional do que a simples oferta de descontos, mas, para a empresa, traz a vantagem do engajamento.

“Decidimos avançar nesse sentido, mesmo com todos os desafios operacionais, porque entendemos a relevância desse benefício instantâneo e tangível. Ao fazermos um PIX para o cliente que faz uma recarga, criamos ainda uma mecânica de recompensa progressiva, que o estimula a ter maiores valores de comprometimento com os serviços da TIM pagando menos”, Paulo explica.

Ela veio correndo aproveitar

Para celebrar o lançamento, a TIM decidiu ampliar seu time de embaixadores da marca, procurando um nome tão querido pelos brasileiros quanto a notificação de PIX recebido.

Ivete Sangalo se junta a IZA na campanha TIM Pré XIP e seguirá com a operadora em novas ações a longo prazo.

O filme publicitário estreou na última quinta (29) e traz um diálogo virtual entre as duas cantoras, que termina com Ivete falando “É PIX na conta, vim correndo aproveitar!”.

“Ter a Ivete Sangalo conosco a partir dessa campanha é uma grande alegria, que demonstra o quão comprometida a TIM está com a estratégia focada nos pilares de melhor oferta, melhor rede e melhor serviço”, conclui complementa Fabio Avellar, VP de receitas da TIM.

