Marketing

Ampro Awards 2025 elege melhores cases de live marketing do ano; veja

Com 509 inscritos e 108 agências participantes, a 25ª edição marcou recorde e contou com a participação da EXAME entre os jurados

Score Agency foi eleita Agência do Ano na 25ª edição do Ampro Awards (Divulgação)

Score Agency foi eleita Agência do Ano na 25ª edição do Ampro Awards (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13h19.

Última atualização em 25 de novembro de 2025 às 13h24.

A 25ª edição do Ampro Awards reuniu nesta segunda-feira, 24, profissionais de live marketing na Estação Motiva Cultural, em São Paulo, para selecionar os melhores cases do setor desenvolvidos ao longo do último ano.

Organizada pela Associação de Marketing Promocional (Ampro), a premiação recebeu 509 inscrições e registrou a participação de 108 agências, o maior volume desde a criação do prêmio. A EXAME participou do processo de votação, com a jornalista Juliana Pio entre os jurados convidados, em uma edição marcada pela ampliação do número de projetos e de representantes do mercado.

O encontro ocorre em um momento de expansão do live marketing, conjunto de iniciativas que aproximam marcas do público por meio de experiências, ativações, promoções e programas de incentivo. O setor movimentou mais de R$ 100 bilhões em 2024, segundo o Anuário Brasileiro de Live Marketing 2024-2025.

Fundada em 1993, a Ampro representa o setor no país e atua na promoção da “valorização, regulamentação e desenvolvimento sustentável da atividade”. Segundo a entidade, o Ampro Awards reconhece agências, anunciantes e profissionais envolvidos na execução dos cases. O evento procura destacar trabalhos que apresentam “criatividade, estratégia e execução”.

A cerimônia foi conduzida por Bruna Calmon e Vinicius Nascimento, que anunciaram os vencedores distribuídos em quatro verticais e 40 categorias, com troféus de Ouro, Prata e Bronze. Ao todo, 30 agências foram finalistas e 67 troféus foram entregues.

Os Grand Prix foram concedidos à AKM Agência, na categoria ESG, e à PROS, em criatividade. A Score Agency foi eleita Agência do Ano.

Nas verticais Effectiveness, Activation, Experience e Business, os Grand Prix ficaram com FanClub Live & Digital Marketing, End To End, PROS e Score Agency, respectivamente.

A noite contou ainda com apresentações musicais de Paula Lima e do Duo Divas, formado por instrumentistas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP). O conteúdo completo da transmissão estará disponível em breve no YouTube da Ampro (Ampro Content). A lista completa dos vencedores pode ser consultada no site da entidade.

Agência de Live Marketing do Ano

Score Agency

Grand Prix - ESG

Agência: Akm Agência
Case: The Big Donate Brasil - ASMARA da Gerando Falcões
Cliente: Gerando Falcões
Categoria: Campanha de comunicação integrada de baixo custo

Grand Prix – Criatividade

Agência: PROS
Case: Loja de Inconveniência
Cliente: Vibra Energia
Categoria: Ação de branded content, social, influencer e/ou PR

Grand Prix – Creative Effectiveness

Agência: FanClub Live & Digital Marketing
Case: Lançamento BYD YUAN PRO - Seu primeiro SUV elétrico em todas as dimensões
Cliente: BYD Brasil
Categoria: Lançamento de produto ou serviço

Grand Prix - Excellence In Activation

Agência: End To End
Case: Patrocínio que ninguém viu
Cliente: Instituto Melanoma Brasil
Categoria: Campanha para ONGs e entidades públicas de baixo custo

Grand Prix - Excellence In Experience

Agência: PROS
Case: Loja de Inconveniência
Cliente: Vibra Energia
Categoria: Ação de branded content, social, influencer e/ou PR

Grand Prix - Excellence In Business

Agência: Score Agency
Case: Tanqueray - It's showtime
Cliente: Diageo - Tanqueray
Categoria: Campanha de trade marketing (multicanais)

Acompanhe tudo sobre:estrategias-de-marketingBranded MarketingPublicitários

Mais de Marketing

Tudo sobre o TikTok Awards 2025: indicados, votação e shows confirmados

Na contramão da Black Friday, Veja conserta tênis de graça em São Paulo

Ana Castela ganha boneca oficial em collab com a Novabrink

O desperdício bilionário que a publicidade insiste em ignorar

Mais na Exame

Mercados

Por que essa preocupação sobre uma bolha de IA não atinge o Google?

Negócios

Com Galvão Bueno como estrela, Inner AI mira 1 milhão de usuários em plataforma que reúne várias IAs

Mundo

Relação entre EUA e Brasil tem muitas diferenças a resolver, diz cônsul em SP

Exame IN

Nem toda tecnologia que revoluciona é necessariamente um bom investimento, diz Stuhlberger