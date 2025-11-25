Ampro Awards 2025 elege melhores cases de live marketing do ano; veja

A 25ª edição do Ampro Awards reuniu nesta segunda-feira, 24, profissionais de live marketing na Estação Motiva Cultural, em São Paulo, para selecionar os melhores cases do setor desenvolvidos ao longo do último ano.

Organizada pela Associação de Marketing Promocional (Ampro), a premiação recebeu 509 inscrições e registrou a participação de 108 agências, o maior volume desde a criação do prêmio. A EXAME participou do processo de votação, com a jornalista Juliana Pio entre os jurados convidados, em uma edição marcada pela ampliação do número de projetos e de representantes do mercado.

O encontro ocorre em um momento de expansão do live marketing, conjunto de iniciativas que aproximam marcas do público por meio de experiências, ativações, promoções e programas de incentivo. O setor movimentou mais de R$ 100 bilhões em 2024, segundo o Anuário Brasileiro de Live Marketing 2024-2025.

Fundada em 1993, a Ampro representa o setor no país e atua na promoção da “valorização, regulamentação e desenvolvimento sustentável da atividade”. Segundo a entidade, o Ampro Awards reconhece agências, anunciantes e profissionais envolvidos na execução dos cases. O evento procura destacar trabalhos que apresentam “criatividade, estratégia e execução”.

A cerimônia foi conduzida por Bruna Calmon e Vinicius Nascimento, que anunciaram os vencedores distribuídos em quatro verticais e 40 categorias, com troféus de Ouro, Prata e Bronze. Ao todo, 30 agências foram finalistas e 67 troféus foram entregues.

Os Grand Prix foram concedidos à AKM Agência, na categoria ESG, e à PROS, em criatividade. A Score Agency foi eleita Agência do Ano.

Nas verticais Effectiveness, Activation, Experience e Business, os Grand Prix ficaram com FanClub Live & Digital Marketing, End To End, PROS e Score Agency, respectivamente.

A noite contou ainda com apresentações musicais de Paula Lima e do Duo Divas, formado por instrumentistas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP). O conteúdo completo da transmissão estará disponível em breve no YouTube da Ampro (Ampro Content). A lista completa dos vencedores pode ser consultada no site da entidade.

Agência de Live Marketing do Ano

Score Agency

Grand Prix - ESG

Agência: Akm Agência

Case: The Big Donate Brasil - ASMARA da Gerando Falcões

Cliente: Gerando Falcões

Categoria: Campanha de comunicação integrada de baixo custo

Grand Prix – Criatividade

Agência: PROS

Case: Loja de Inconveniência

Cliente: Vibra Energia

Categoria: Ação de branded content, social, influencer e/ou PR

Grand Prix – Creative Effectiveness

Agência: FanClub Live & Digital Marketing

Case: Lançamento BYD YUAN PRO - Seu primeiro SUV elétrico em todas as dimensões

Cliente: BYD Brasil

Categoria: Lançamento de produto ou serviço

Grand Prix - Excellence In Activation

Agência: End To End

Case: Patrocínio que ninguém viu

Cliente: Instituto Melanoma Brasil

Categoria: Campanha para ONGs e entidades públicas de baixo custo

Grand Prix - Excellence In Experience

Agência: PROS

Case: Loja de Inconveniência

Cliente: Vibra Energia

Categoria: Ação de branded content, social, influencer e/ou PR

Grand Prix - Excellence In Business

Agência: Score Agency

Case: Tanqueray - It's showtime

Cliente: Diageo - Tanqueray

Categoria: Campanha de trade marketing (multicanais)