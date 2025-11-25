Como este empresário construiu um negócio de US$ 2 bi com capital humano e foco financeiro

Tatiana Bolaños tinha apenas seis anos quando foi contratada pela Sony Records. Cantava música tradicional mexicana, se apresentava internacionalmente e produziu um álbum de ouro antes mesmo de completar dez anos.

Mas, aos 15, decidiu encerrar a carreira artística para viver uma adolescência comum. O que parecia uma retirada precoce dos holofotes acabou sendo, anos depois, o ponto de partida para uma jornada de sucesso no mundo corporativo.

Hoje, ela lidera uma agência de gerenciamento de talentos digitais com faturamento anual próximo de US$ 4 milhões. As informações foram retiradas do Business Insider.

Da fama precoce à decisão estratégica de começar do zero

Filha de imigrantes mexicanos, Tatiana cresceu em Los Angeles e teve uma infância atípica. Famosa como “La Chiquita Divina”, viajou o mundo cantando, mas, fora dos palcos, enfrentava o peso da diferença cultural e o bullying escolar.

Aos 15 anos, fez sua primeira grande escolha estratégica: rescindiu seu contrato com a Sony e decidiu focar nos estudos.

Apesar do sucesso financeiro inicial, os recursos obtidos com a música foram controlados por regras rígidas da legislação trabalhista infantil da Califórnia, sendo guardados até que ela completasse 18 anos.

O valor poupado ajudou seus pais a dar entrada em uma casa — uma experiência que introduziu Tatiana, ainda jovem, à importância do planejamento financeiro.

Experiência, adaptação e visão de mercado como base do novo negócio

Após o ensino médio, Tatiana se distanciou dos palcos. Trabalhou em uma loja da Verizon vendendo celulares, enquanto avaliava um possível retorno à música. Mas foi ao experimentar áreas como marketing e relações públicas que percebeu seu verdadeiro potencial: conectar talentos a oportunidades.

Em 2015, fundou sua própria agência de PR. Dois anos depois, pivotou o modelo de negócio para o gerenciamento de influenciadores digitais.

Assim nasceu a The Lilac Agency, focada em talentos diversos e liderada por uma equipe inteiramente feminina. O modelo deu certo. Em 2024, a agência alcançou quase US$ 4 milhões em receita.

Modelo de negócio com gestão focada em performance e rentabilidade

A agência opera com uma lógica clara de eficiência e resultado. Tatiana transformou a relação com os influenciadores em uma cadeia de valor estruturada, atuando desde a captação de campanhas até a negociação de contratos e consolidação de imagem de marca dos criadores.

Mais do que atuar no marketing de influência, ela criou um modelo de gestão baseado em pilares corporativos:

Metas claras

Cultura organizacional

Foco em diversidade

Saúde mental da equipe

Ao aplicar práticas de governança e planejamento financeiro, tornou a The Lilac Agency um negócio escalável e resiliente — mesmo em um mercado marcado por mudanças rápidas.

