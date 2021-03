Ambev e Zé Delivery dão frete grátis em pedidos durante o Carnaval

A fabricante de bebidas Ambev vai dar frete grátis no app Zé Delivery para incentivar as pessoas a aproveitarem o Carnaval em casa.

A promoção é válida para todos os produtos da Ambev e funcionará entre os dias 12 e 16 de fevereiro, com um novo cupom a cada dia, que será divulgado na página inicial do aplicativo. O uso é limitado a 1 por CPF por dia (máximo de 5 usos), nas cidades em que o aplicativo atua.

A Ambev também organizou um circuito de lives e entretenimento para festejar sem sair de casa. Diversas marcas da companhia criaram uma programação extensa. Beats, por exemplo, organizou um reality show com a cantora Anitta, além de um show online e uma promoção concorrendo a uma viagem. Já SKOL realiza promoções e Brahma leva ao público shows de artistas tradicionalmente aclamados na folia.

Sem o Carnaval na rua, a cervejaria decidiu destinar as caixas térmicas usadas por vendedores ambulantes durante os bloquinhos aos postos de saúde do Brasil inteiro para armazenar e transportar vacinas contra Covid-19. E, em parceria com o Zé Delivery, a cervejaria vai promover uma ação de renda extra a partir das compras feitas no período.