Convocação da Seleção: Dorival confirma retorno de Neymar; veja a lista completa de jogadores

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, anunciou nesta quinta-feira, 6 de março, a lista de convocados para os jogos contra Colômbia e Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A transmissão foi feita pelo canal do CBF no Youtube, às 11h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

O treinador preparou uma lista com 23 jogadores. Atendendo às expectativas de muitas pessoas, Dorival confirmou a participação de Neymar Jr (do Santos) no quadro de Meio-Campistas. Além do ex-jogador do Al-Hilal, ele confirmou outros importantes nomes como Éder Militão, Vinicius Junior, Lucas Paquetá e Raphinha.

Esta também é a primeira convocação feita por Dorival em 2025. O processo de escolha por parte do técnico contou com o apoio dos auxiliares. A equipe viajou à Europa no mês passado para acompanhar os treinos e partidas de jogadores com potenciais para a Seleção Brasileira. Nestas últimas semanas, Dorival e auxiliares também ficaram de olho em talentos de clubes brasileiros.

Confira a lista dos jogadores convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Laterais

Danilo (Flamengo)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Wesley (Flamengo)

Vanderson (Monaco)

Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Léo Ortiz (Flamengo)

Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Matheus Cunha

Neymar (Santos)

Lucas Paquetá (West Ham)

Raphinha (Barcelona)

Atacantes

Estêvão (Palmeiras)

João Pedro (Brighton)

Rodrigo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Quando serão os jogos?

A Seleção Brasileira vai encarar a Colômbia no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45. Em seguida, o Brasil enfrentará a Argentina no dia 25 de março, em Buenos Aires, às 21h.

O Brasil está no quinta posição das Eliminatórias da Copa do Mundo, com 18 pontos, sete a menos do que a Argentina, que está na liderança.