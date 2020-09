Always lança campanha para pagar seus boletos

Always, marca da P&G de proteção feminina, acaba de lançar a campanha “Sono das Guerreiras”, que buscar abordar a importância de uma noite bem dormida para as mulheres, em especial no seu período menstrual. A campanha marca o relançamento de Always Noites Tranquilas, a

bsorvente noturno que ajuda a proporcionar um sono mais confortável e protegido, e traz a promoção “Always Paga Seus Boletos”.

“Nossa intenção é diminuir uma das preocupações da noite, os vazamentos, para que ela possa vencer as batalhas do dia a dia. E claro, se ela puder dormir protegida com Always Noites Tranquilas, e ainda tiver os boletos quitados pela marca, melhor ainda”, diz Caio Cavallari, diretor de Marketing de Always.

Ao comprar o novo Always Noites Tranquilas mais qualquer outro produto da marca, basta cadastrar o cupom fiscal para ganhar R$20 em compras no e-commerce da Riachuelo e instantaneamente receber um número de sorte para concorrer ao prêmio em dinheiro no valor de R$1.045,00.

A promoção, criada pela Integer\OutPromo, acontece até 15 de novembro em todo o país e o sorteio do prêmio principal acontece no dia 21 de novembro e contemplará 4 consumidoras.

A campanha de lançamento conta com a participação da humorista Maira Azevedo, em um vídeo.