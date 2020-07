Afrontosa, Domino’s entrega manual de como fazer pizza em lojas Subway

Nesta semana a Subway se envolveu em polêmica após anunciar a venda de pizzas no Brasil e não agradar alguns clientes, que fizeram postagens negativas nas redes sociais. A rede Domino’s se aproveitou do momento e entregou um manual de como fazer pizzas em algumas lojas da concorrente no Rio de Janeiro.

Com um passo a passo orientando sobre os cuidados e os segredos de como fazer uma pizza, a Domino’s deu dicas sobre como manusear a massa, o ponto ideal do forno, o tempo de aquecimento e montagem do recheio.

Segundo Edwin Junior, diretor de marketing da Domino’s, isto foi feito porque a rede é “especialista no assunto, já que entrega mais de 1 milhão de pizzas por mês.”

A campanha, com tom de deboche, foi realizada pela agência GUT e, segundo a empresa, enviou também algumas amostras de pizzas para a rede agora concorrente.