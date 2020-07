Subway pede desculpas por pizza de foto que viralizou no Twitter

Uma pizza do Subway, rede de fast-food conhecida por fazer sanduíches, chamou atenção ao viralizar no Twitter nesta terça-feira, 14. A empresa incluiu pizzas no cardápio brasileiro desde a última sexta-feira, 10.

A foto foi postada por um usuário identificado como Tiago Luiz, na noite de segunda, 13. “Isso aqui é a pizza de vocês? Deu até tristeza só de olhar”, revoltou-se, fazendo referência ao visual atípico do produto que lhe foi entregue.

“Pedimos desculpas e já estamos apurando o ocorrido. Fomos surpreendidos com o seu caso e gostaríamos de esclarecer que esta pizza não está nas especificações que acreditamos serem as ideais”, informou o perfil oficial do Subway no Twitter.

Olá, @TiagoLu21992196. Pedimos desculpas e já estamos apurando o ocorrido. Fomos surpreendidos com o seu caso e gostaríamos de esclarecer que esta pizza não está nas especificações que acreditamos serem as ideais. — SUBWAY® Brasil (@SubwayBrasil) July 14, 2020

Em nota, a Subway informou que a pizza é uma novidade implementada no cardápio de parte dos restaurantes Subway desde a semana passada e que “tem tido uma boa aceitação do público”. “Fomos surpreendidos com as publicações no Twitter que mostram as pizzas montadas totalmente fora das especificações corretas. Estamos apurando o ocorrido para que sejam dadas as devidas tratativas e reforçando os protocolos de preparo junto aos franqueados para que todos tenham uma boa experiência de consumo”, afirmou a rede de fast-food.