O Boticário convida consumidores a seguir acreditando no amor em nova campanha

Para cada casal que se separa, dois encontram um novo começo, de acordo com os dados das Estatísticas do Registro Civil de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Neste cenário de renovação, O Boticário, que fortaleceu sua estratégia de marketing e atingiu um faturamento de R$ 30,8 bilhões em vendas, lança sua nova campanha para o "Dia do Amor".

Assim como em anos anteriores, em 2024 a marca segue redefinindo o tradicional 12 de junho, conhecido como o 'Dia dos Namorados', como o "Dia do Amor", fortalecendo o conceito da campanha por meio de uma composição artística inspirada na semiótica do disco de vinil. A representação busca simbolizar os ciclos dos relacionamentos amorosos.

A iniciativa pretende inspirar os consumidores a refletirem sobre a importância de continuar acreditando no amor e agirem para que ele floresça, reforçando uma mensagem de esperança nos relacionamentos. O formato assemelha-se à campanha adotada pela marca para o Dia das Mães.

Inspirada na sutileza da mecânica do vinil, a ação estabelece uma analogia entre o amor e a música: tal como as trilhas sonoras, o recomeço pode se manifestar de múltiplas maneiras. O filme narra uma jornada repleta de altos e baixos, de desfechos e novos começos, ecoando a complexidade da vida real, em que, mesmo com o aumento dos divórcios e questionamento sobre a dedicação atual para relacionamentos, dois novos casais se formam e novas possibilidades de relações nascem.

“Como marca que fala de amor, sentimos a necessidade de convidar os consumidores a sempre acreditarem nesse sentimento tão potente, compreendendo quanto vale a pena insistir em uma trilha já conhecida ou se é hora de pular para uma nova melodia, hora de recomeçar”, conta Marcela de Masi, diretora de branding e comunicação do Grupo Boticário. “Vamos dar play no amor junto a um time de influenciadores, celebridades e muitas histórias reais para celebrar a data neste ano”, complementa.

Vinil: a trilha dos amores da sua vida

O vídeo começa na sala de uma casa, quando uma mulher respira profundamente e coloca um disco para tocar em uma vitrola. Em um movimento de câmera, a sala se transforma em outro ambiente, mais etéreo, onde um disco gigante gira no chão.

Em cima do disco, ela e um parceiro estão dançando colados e românticos, no ritmo da música. Em determinado momento, os parceiros se desencontram dentro do próprio relacionamento, mas que, apesar dos contratempos e desacertos com outras pessoas, há sempre uma nova possibilidade, e o amor sempre acha uma maneira de encontrá-los novamente, ainda que seja em outra trilha sonora. Veja abaixo:

Produzido pela GUT, a agência de conteúdo e redes do Boticário, o conceito do filme traz um paralelo com as relações reais e dá continuidade a produções que apostam na conexão emocional com o consumidor.

“Com uma metáfora superbonita, mostramos que o amor tem seus altos e baixos, mas sempre encontra um jeito de sobreviver, seja com a mesma pessoa, seja com outra, em uma nova relação. É um filme para celebrar o amor como o sentimento mais constante na nossa vida” comentam Sofia Calvit e Juliana Utsch, diretoras de criação da Gut.

Ações digitais e ativações

Como parte da campanha, o Boticário prepatou uma estratégia abrangente, visando ampliar o diálogo sobre o tema. A abordagem 360º, concebida e desenvolvida pela agência SoWhat, abarca desde a produção de conteúdo nas redes sociais até ativações e colaborações com influenciadores, que estão redescobrindo ou buscando reencontrar o amor.

A iniciativa será lançada inicialmente no X (antigo Twitter) e depois se estenderá para plataformas como TikTok e Instagram. Sob a hashtag #PlayNoAmor, o movimento reforça que, depois da pausa para se reencontrar, é hora de ressignificar e 'trocar o disco' para deixar o amor encontrar novamente.

No centro dessa estratégia estão a atriz Rafa Kalimann e o ator Allan Souza Lima. O casal vai compartilhar histórias sobre o relacionamento e a trajetória de reencontro no amor. Paralelamente, o ator João Guilherme liderará o conteúdo destinado aos solteiros, encorajando-os a explorar os diversos formatos de relacionamentos amorosos, por meio da hashtag #PlayNoContatinho.

“Tínhamos o desafio de levar a mesma mensagem do filme de campanha para as redes da marca, mas de forma nativa e assim nasceu a #PlaynoAmor, inspirada na expressão já usada pela comunidade, que traduz o ânimo de viver algo. Com a hashtag, criamos um movimento para as pessoas contarem suas histórias e continuarem acreditando no amor”, conta Gui Zunttini, diretor de criação de Fashion & Neauty da SoWhat.

Por fim, para transportar os casais para momentos de emoção vividos a dois, a marca convida as pessoas a relembrarem e se reconectarem com o amor por meio de um takeover ambientado em um listening bar (formato original do Japão, onde o foco do espaço é a qualidade do som e o apreço pelo vinil), em que, com fones de ouvidos, os convidados irão ouvir relatos de relações reais, inspirando casais e solteiros a se reconectarem com o amor.

Além de escutar as faixas mais românticas em discos de vinil, cada um vai ser tocado por essas histórias no evento e se emocionar. Será uma noite de evento, idealizada pela agência PROS, aberta para os 'botilovers', como é chamada a comunidade de fãs da marca, que, por meio de interações nas redes oficiais terão a chance de participar da experiência. A ação acontece em São Paulo no próximo dia 4 de junho.