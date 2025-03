Yamandú Orsi assume presidência do Uruguai e promete governo baseado na 'humanidade'

O novo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, afirmou neste sábado, 1º, que seu governo será guiado pelo "princípio da humanidade". A declaração foi feita durante seu discurso de posse para a Assembleia Geral e líderes internacionais.

"O sentido humano será o espírito com o qual serão abordadas as soluções para os diversos problemas do país, mas também a forma de exercer o serviço público, de ouvir cada problema ou angústia de nosso povo. Entender aqueles que pensam diferente" , disse Orsi. Segundo ele, a única ambição de sua gestão está ligada à "busca da felicidade pública".

O presidente reforçou ainda que a democracia uruguaia se mantém sólida e que seu governo respeitará a independência dos poderes.

40 anos da redemocratização

Orsi ressaltou que sua posse coincidiu com os 40 anos do restabelecimento da democracia uruguaia, após a ditadura civil-militar que governou o país entre 1973 e 1985.

"Desde então, temos testemunhado o mais longo período de vida democrática na história de nosso país" , afirmou o presidente. Ele destacou que, apesar da estabilidade política, ainda há "sequelas daquele período" e reforçou a necessidade de manter "intactos o compromisso com a liberdade, a verdade e a justiça".

O novo mandatário destacou a alternância no poder como um valor essencial da política uruguaia e fez agradecimentos aos partidos que garantem o funcionamento da República.

Integração regional e política externa

No campo internacional, Orsi afirmou que sua gestão buscará "unir esforços" para contribuir com a estabilidade e a paz global. Ele citou como prioridades o avanço do Mercosul, o fortalecimento da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) e a atuação mais ativa na OEA (Organização dos Estados Americanos).

"Uma das nossas principais responsabilidades é que a América do Sul continue sendo um continente de paz, com maior estabilidade, equilíbrio social e econômico" , disse. O presidente defendeu também um melhor processo de integração entre os países da região.

Transição de governo e homenagens

Orsi saudou os ex-presidentes José Mujica (2010-2015), Julio María Sanguinetti (1985-1990 e 1995-2000) e Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), que estiveram presentes na cerimônia. Ele também fez homenagens aos falecidos ex-mandatários Tabaré Vázquez (2005-2010 e 2015-2020) e Jorge Batlle (2000-2005).

Após o discurso, o novo presidente seguiu para a Plaza Independencia, onde recebeu a faixa presidencial das mãos de Luis Lacalle Pou, seu antecessor.