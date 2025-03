BBB 25: quem venceu a Prova do Anjo? Veja dinâmica da semana

Neste sábado, 1º de março, a Prova do Anjo agitou o Big Brother Brasil 25. Com um desempenho impecável, Vinícius levou a melhor na disputa e garantiu um papel estratégico para a formação do próximo Paredão.

Além de conceder a imunidade para um colega de confinamento, ele também recebeu a responsabilidade de indicar diretamente um participante para a berlinda.

Quem ganhou a Prova do Anjo?

Vinícius venceu a prova ao fazer o melhor tempo.

Como foi a Prova do Anjo?

A dinâmica da semana começou com um sorteio na sala de estar, que definiu quem participaria da prova e quem ficaria de fora. A líder Vitória Strada, por estar no comando da casa, não pôde competir. Além dela, Diego Hypolito, Aline, Renata, Guilherme, Maike, João Gabriel, João Pedro e Eva também foram excluídos do jogo.

Já na disputa, os competidores precisaram demonstrar agilidade e raciocínio rápido para vencer três etapas desafiadoras:

Encaixar produtos nos espaços indicados sem deixar pontas para fora. Montar palavras corretamente nas áreas vazadas das bancadas. Encontrar caixas que preenchessem os espaços vazados das quatro portas e acionar o botão para encerrar o desafio.

Com o tempo de 2 minutos e 28 segundos, Vinícius superou os adversários e garantiu a vitória. Outros destaques foram Camilla (3min29seg) e Thamiris (4min48seg), que chegaram perto, mas não conseguiram desbancar o novo Anjo.

Quem está no Castigo do Monstro?

Maike e Vilma foram escolhidos para o Castigo do Monstro, mesmos brothers vetados da Prova do Líder por ele.

Os dois castigados participarão do Monstro Paredão. Segundo o programa, duas pessoas precisam revezar para formar uma parede que nunca pode ficar sozinha. No domingo, durante a formação do Paredão, o Vinicius manda uma dessas duas pessoas para a berlinda.

Os monstros perdem 300 estalecas cada e quem estiver no VIP vai direto para a Xepa.