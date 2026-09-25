A agência que cuida das ativações da NFL no Brasil

O Brasil tem entre 36 milhões e 41 milhões de fãs da NFL, de acordo com quem faz o levantamento. Independentemente do número, o país já é o segundo maior mercado da liga de futebol americano no mundo, depois dos Estados Unidos. Os olhos desse público estarão todos voltados para o Rio de Janeiro a partir deste fim de semana.

A NFL terá pela primeira vez um jogo de temporada regular na capital fluminense, no dia 27 de setembro, no Maracanã, entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. O Grupo Lebre será a agência responsável por quatro projetos que integram a programação da liga nesta semana.

As ações estão distribuídas por diferentes pontos da cidade e incluem uma experiência na Lagoa Rodrigo de Freitas, uma instalação na orla de Copacabana, sobrevoos na Zona Sul e Barra da Tijuca e um evento para 200 convidados.

Entre os dias 24 e 26 de setembro, o Campo de Baseball da Lagoa Rodrigo de Freitas recebe uma experiência com balão para cerca de 120 convidados. A operação soma 15 horas ao longo dos três dias e mobiliza 15 profissionais entre produção e staff.

Camisa gigante

Em Copacabana, uma camisa gigante da NFL será instalada na Avenida Atlântica nos dias 25 e 26 de setembro. Aberta ao público que circula pelo calçadão, a estrutura demandou cinco dias de montagem e envolve cerca de 15 profissionais entre produção e operação.

A programação também inclui aviões com faixas que sobrevoam a Barra da Tijuca e a Zona Sul entre os dias 25 e 27 de setembro, levando a presença da NFL para diferentes regiões da cidade durante o fim de semana do jogo.

No sábado, 26 de setembro, o Grupo Lebre também estará responsável pela produção de uma festa para 200 influenciadores. A operação mobiliza uma equipe de aproximadamente 40 profissionais entre produção e staff.

Os quatro projetos acontecem simultaneamente em diferentes formatos e regiões do Rio e envolvem planejamento, produção, logística e operação de equipes ao longo da semana.

“São projetos com características bastante diferentes acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Temos uma experiência para convidados, uma instalação aberta ao público em Copacabana, ações aéreas e um evento para influenciadores. Isso exige uma operação coordenada entre equipes, fornecedores e diferentes pontos da cidade”, afirma Pedro Brasil, sócio-fundador do Grupo Lebre.

Fundado por Pedro Brasil e Rodrigo Bürgel, o Grupo Lebre atua com projetos de Brand Experience nos segmentos de esporte, entretenimento e cultura. A empresa já participou de projetos relacionados a NBA, Disney+/ESPN, Amazon Prime, Sportingbet, Globoplay e CONMEBOL Libertadores, além de trabalhos realizados no Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa.

A entrada da NFL no portfólio ocorre em meio a outros projetos esportivos desenvolvidos pelo Grupo Lebre. A empresa atua nas etapas de planejamento, criação, produção e execução de eventos, ativações e conteúdos.

“Projetos esportivos envolvem diferentes públicos e momentos de contato com a marca. Neste caso, as experiências saem do ambiente do estádio e ocupam diferentes espaços da cidade nos dias que antecedem o jogo”, afirma Rodrigo Bürgel, sócio-fundador do Grupo Lebre.