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Dia das Crianças: 20 frases curtas e bonitas para publicar no Instagram

Veja sugestões de legendas para celebrar a infância, homenagear os pequenos e recordar a criança que existe em cada adulto

Dia das Crianças: seleção reúne frases curtas e inspiradoras para acompanhar fotos, homenagens e publicações especiais no Dia das Crianças (Inside Creative House/Shutterstock)

Dia das Crianças: seleção reúne frases curtas e inspiradoras para acompanhar fotos, homenagens e publicações especiais no Dia das Crianças (Inside Creative House/Shutterstock)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 04h30.

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O Dia das Crianças é uma ótima oportunidade para compartilhar fotos especiais, relembrar momentos divertidos e demonstrar carinho por quem faz parte da nossa vida. No Instagram, uma boa legenda pode deixar a publicação ainda mais especial, seja para homenagear os pequenos ou recordar a alegria de ser criança.

Para entrar no clima da data, reunimos 20 frases para usar nas redes sociais, com mensagens carinhosas, reflexões sobre a infância e opções para quem gosta de relembrar os próprios tempos de criança.

20 frases para a legenda do Instagram no Dia das Crianças

Frases curtas para celebrar a infância

1. "Que nunca faltem motivos para sorrir, brincar e sonhar."

2. "A infância é feita de pequenos momentos que se tornam grandes lembranças."

3. "Ser criança é descobrir o mundo com curiosidade e alegria."

4. "Que a magia da infância acompanhe cada novo dia."

5. "Toda criança merece crescer cercada de amor, respeito e felicidade."

Frases de carinho para homenagear as crianças

6. "Vocês tornam o mundo mais bonito com cada sorriso."

7. "Que a vida seja sempre generosa com os sonhos de cada criança."

8. "O melhor presente é acompanhar vocês crescendo com saúde, amor e alegria."

9. "Que cada abraço seja acolhimento e cada brincadeira vire uma boa lembrança."

10. "Cuidar da infância é ajudar a construir um futuro mais feliz."

Frases sobre a criança interior

11. "Que a gente nunca perca a capacidade de se encantar com as coisas simples."

12. "Dentro de cada adulto existe uma criança cheia de sonhos."

13. "Crescer faz parte da vida, mas manter a alegria de viver é uma escolha diária."

14. "Que nunca nos faltem a imaginação, a espontaneidade e a vontade de descobrir."

15. "A criança que fomos também faz parte de quem somos hoje."

Frases inspiradoras para o Dia das Crianças

16. "Toda grande aventura começa com a curiosidade de uma criança."

17. "Uma infância feliz deixa lembranças que acompanham a vida inteira."

18. "Que todas as crianças tenham liberdade para brincar, aprender e sonhar."

19. "O mundo fica melhor quando cada criança tem espaço para ser quem é."

20. "Celebrar a infância é valorizar o presente e acreditar em um futuro cheio de possibilidades."

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