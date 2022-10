Conheça os 100 maiores líderes do mercado publicitário

O Amigos do Mercado, uma comunidade que há seis anos nasceu de um grupo de WhatsApp para trocas de contatos, informações sobre vagas de emprego, currículos e notícias – e que hoje reúne mais de 50 mil publicitários – acaba de divulgar com exclusividade para EXAME a lista dos 100 líderes considerados referência na área.

Eles foram eleitos por membros da comunidade, que puderam apontar até 12 líderes divididos em quatro categorias: profissionais de agências de publicidade, mercado anunciante, veículos de comunicação, e empresas ou entidades relacionadas ao mercado.

Prêmio Amigos do Mercado



Caberá, agora, aos Top 100 Gestores a missão de indicar os finalistas ao Prêmio Amigos do Mercado, quando serão revelados 160 profissionais de destaque (dez em cada uma das 16 categorias). São elas: Anunciante, Atendimento, Creator, Criação, Estagiário, Executivo de Vendas, Inteligência de Mercado/Dados, Marketing Digital, Mídia, Operações, Planejamento, Professor, Profissional de Apoio, Projetos Especiais, Recursos Humanos e, claro, a categoria O Amigo do Mercado.

Antes disso, o grupo participará, nos próximos meses, de encontros exclusivos e happy hours com o objetivo de gerar mais networking e ações em prol do mercado. O primeiro encontro já tem data defini: será no dia 13 de outubro, no CUBO Itaú, em São Paulo.

“A ideia da existência dos Top 100 Gestores é, além de ter um júri qualificado para indicar os grandes finalistas do Prêmio Amigos do Mercado, valorizar os gestores que fazem o nosso mercado acontecer, de fato, no dia a dia”, diz Marcos Braga, CEO do Amigos do Mercado.

Hoje, além do prêmio, a comunidade promove o Papo de Amigo, um podcast que reúne profissionais das maiores agências de publicidade, veículos de comunicação e entidades relacionadas ao setor para falar das perspectivas de mercado.

Confira, a seguir, a lista com os nomes dos Top 100 Gestores de 2022: