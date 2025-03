Sobrevivendo e prosperando em um conselho de Private Equity

De cada 10 executivos com quem converso sobre carreira, oito expressam o desejo de se tornar conselheiros. De um lado, a demanda por conselheiros externos vem crescendo à medida que mais empresas abrem capital, e muitas no Brasil optam por estar no Novo Mercado, por exemplo. Ao mesmo tempo, os fundos de Private Equity (PE) estão cada vez mais ativos e frequentemente formam Conselhos Consultivos para as empresas adquiridas, compostos principalmente pelos representantes do fundo, antigos donos e, em alguns casos, executivos experientes do mercado que ajudaram na construção da tese de investimentos ou na própria aquisição.

Por outro lado, a oferta de conselheiros também está aumentando, seja porque alguns executivos seniores optam por ocupar essa posição em paralelo às suas funções executivas, buscando se desenvolver em uma nova esfera, ou porque outros, especialmente as mulheres, decidem deixar a carreira executiva mais cedo para se dedicarem exclusivamente aos conselhos, dada a crescente demanda por diversidade de gênero nos conselhos em geral.

Como as empresas listadas acabam sendo mais disputadas seus processos seletivos, mais concorridos, as empresas de PE se tornam uma alternativa mais acessível para muitos potenciais candidatos.

Ingressar em um conselho de PE tem suas vantagens, começando pelo fato de que um acordo bem-sucedido pode significar um grande retorno para os conselheiros. No entanto, esse tipo de serviço no conselho também envolve muitos riscos. O que os potenciais diretores de PE devem saber antes de aceitar um cargo? Os colegas Karoline Vinsrygg, Ellen Garvey-Das, Peter Kiernan e Liz Corrigan da Egon Zehnder no Reino Unido reuniram CEOs e CFOs de empresas públicas para aprender mais, e os aprendizados são universais.

Seus acionistas são mais ativos

Passar de um conselho de empresa pública para um conselho de PE não é uma fuga dos acionistas; é apenas trabalhar com menos acionistas, porém mais envolvidos. Enquanto os acionistas de empresas públicas podem ser ativos, muitos são relativamente passivos e não estão envolvidos no dia a dia da empresa. Em PE, você terá apenas um ou dois investidores, mas eles serão altamente ativos e engajados com a empresa e estarão presentes na sala de reuniões.

Se houver mais de um investidor, cabe ao presidente não executivo frequentemente atuar na mediação de conflitos entre eles. Por exemplo, eles podem não concordar sobre quando sair de uma empresa. "Muitas vezes me senti mais como um conselheiro de relacionamento – servindo de tradutor: eles não estão necessariamente alinhados", como disse um dos participantes.

Diligência é sua principal prioridade

PE é um espaço atraente para negócios de turnaround; no entanto, há grandes riscos, que exigem atenção minuciosa aos detalhes e rigor na devida diligência. Assim como em uma empresa pública, cada conselheiro deve realmente entender os números, solicitar ver todos os documentos relevantes, incluindo o plano de transformação, sentir-se confortável com a agilidade da empresa e estar ciente de quão alinhadas estão as partes interessadas. E isso se aplica a todas as etapas do ciclo de propriedade de PE, incluindo na saída. Como um participante observou, isso também conta para um conselho pré-IPO. "Há muitos exemplos de membros prospectivos do conselho que não fazem sua devida diligência pré-IPO – e a composição do conselho muitas vezes não é a primeira coisa que a firma de PE pensa ao planejar um IPO."

A composição do conselho é um dos fatores que frequentemente comprometem a qualidade da devida diligência, que muitas vezes não atinge o nível que deveria. Os conselhos de PE são compostos principalmente por conselheiros com expertise semelhante. "PE é muito focado em experiência específica na indústria, então os conselhos são menos diversos", explicou um participante. "O risco é o pensamento de grupo." Como conselheiro, você deve estar ciente dessa homogeneidade e garantir que está obtendo a perspectiva externa necessária para tomar as melhores decisões sobre negócios potenciais.

Também é importante notar que, embora as empresas de PE tendam a ser ágeis e abertas a mudanças, seu foco não está apenas em negócios lucrativos no curto prazo. "Há mais pensamento de longo prazo em PE agora", explicou um participante. "Você precisa deixar para trás um negócio melhor do que aquele que você comprou."

É esperado que você arregace as mangas

O serviço no conselho de empresas públicas é pesado em governança e, embora os membros do conselho estejam altamente cientes do que está acontecendo na empresa, eles deixam a gestão real para os gestores. No entanto, os conselheiros de empresas de PE são esperados a serem muito mais ativos do que em uma empresa pública, muitas vezes borrando a linha entre gestão e supervisão.

Há um foco muito maior no lado comercial do negócio, em vez da governança. Isso exige que os diretores estejam muito mais envolvidos no processo de negociação, o que consome tempo e nem sempre produz resultados. Um conselho foi que os conselheiros escolham trabalhar em tipos específicos de negócios que alinhem com seus interesses e expertise, em vez de estarem envolvidos em todos os negócios de alguma forma.

Não é necessário escolher

Você não precisa se sentir limitado a conselhos de PE ou de empresas públicas. Alguns conselheiros gostam de ambos os tipos – a chave é estar ciente das diferenças nas expectativas dos conselheiros.

Um participante sugeriu adotar uma abordagem de baixo ego ao passar de uma empresa pública para uma de PE, observando que os recursos são limitados e que, se você priorizar tamanho, escala e visibilidade, o serviço no conselho de PE pode não ser adequado para você - não haverá motorista esperando do lado de fora.

Os conselhos de PE estão mais focados em ter membros do conselho que queiram executar negócios e alavancar sua experiência. "A coisa mais importante que você traz [para um conselho de PE] são as cicatrizes nas suas costas", disse um participante.

Ao considerar ingressar em um conselho de PE, é crucial estar preparado para os desafios e recompensas que vêm com o papel. Com a devida diligência e uma mentalidade proativa, você pode não apenas sobreviver, mas prosperar nesse ambiente dinâmico e exigente.