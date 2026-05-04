Líderes Extraordinários

Crises x Oportunidades

O mercado recompensa quem age, não quem espera.

Economia cíclica: planejamento ajuda empresas a transformar crises em oportunidades. (Daniel Balakov/Getty Images)

Economia cíclica: planejamento ajuda empresas a transformar crises em oportunidades. (Daniel Balakov/Getty Images)

Jorge Cardoso
Jorge Cardoso

Colunista

Publicado em 4 de maio de 2026 às 16h00.

O universo é cíclico, assim como a economia. Nos mais longínquos períodos da humanidade, sempre houve crises e euforias. A incerteza da escuridão apareceu, mas em um curto espaço de tempo o sol surgiu no horizonte.

O empresário brasileiro é um incansável otimista; entretanto, muitas vezes deixa passar a oportunidade, pois não avalia com profundidade as questões que envolvem as novas etapas empresariais que surgem em uma retomada.

Ter um produto com qualidade não basta. É preciso inovar e reinventar, pois o cliente só se surpreende e se encanta com aquilo que  não espera.

O momento de avaliar os rumos do negócio é agora. É preciso estar preparado e com metas. A economia brasileira ganhou status de maioridade e, apesar das questões políticas, navega em seu próprio mar com mais de 200 milhões de indivíduos. Além disso, o Brasil é um potencial fornecedor de vários produtos a outros países, em especial aos que estão com sede de demanda como os asiáticos e que migram suas grandes massas populacionais para consumo de artigos, ainda há pouco tempo, inimagináveis para este enorme contingente. O momento não é de Crises, mas de Oportunidades. Na Crise tire o “S”. Não podemos adiar!

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