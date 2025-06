Santander eleva preço-alvo da Multiplan (MULT3) e reitera compra: 'está na direção correta'

O Santander revisou sua tese de investimentos para a Multiplan (MULT3), elevando o preço-alvo de R$ 36,50 para R$ 39,50 -- um potencial de valorização de 51,3% em relação ao preço atual. A recomendação de "compra" foi reiterada, reforçando a visão construtiva do banco em relação ao desempenho da empresa no longo prazo. O papel avançava mais de 3% às 14h desta quinta-feira, 26, para R$ 27,38.

Mais do que isso, o time do banco deu novo voto de confiança à estratégia da administradora de shopping centers de buscar aumentar o retorno ao acionista. Num cenário de juros altos e papéis descontados, a direção da Multiplan tem aumentado sua aposta no potencial de valorização do papel. No fim do ano passado, a empresa e seus controladores, a família Peres, já tinham comprado 18,5% que pertenciam ao Ontario Teachers Pension Plan (OTPP). Neste semana, o grupo anunciou um plano de recompra de ações e a distribuição de R$ 120 milhões em juros sobre capital próprio.

Operacionalmente, o negócio vai bem e "se move na direção correta", segundo o time do Santander. No relatório, o banco destaca que o investor day promovido neste mês ajudou a administração da Multiplan a reforçar mensagem de que tem se concentrado em melhorar a experiência de inquilinos e consumidores em seus shoppings, com iniciativas como: “(i) evolução constante do mix de inquilinos, (ii) remodelação de ativos para proporcionar uma experiência mais agradável e, consequentemente, atrair mais clientes, e (iii) melhor compreensão dos consumidores por meio do aplicativo Multi, uma ferramenta que ajuda os inquilinos a alcançar maior sucesso.”

Essas ações, avaliam os analistas do Santander, têm gerado resultados tangíveis, como o aumento de vendas em locais como o DiamondMall e o ParkShoppingBarigüi, que registraram aumentos de “30,6% e 19,8% nas vendas ano a ano, respectivamente, desde a inauguração das expansões em novembro de 2024.”

Outro ponto destacado foi a redução de custos com energia no DiamondMall, que gerou uma economia de 40%, com um retorno sobre investimento de “9,7%”. Como resultado dessas iniciativas, o Santander vê a Multiplan bem posicionada para continuar a crescer, especialmente à medida que a empresa reforça seu mix de inquilinos e investe em melhorias contínuas nos seus ativos.

A equipe também ajustou suas estimativas para o fluxo de caixa livre da companhia, elevando a projeção de R$ 805 milhões para R$ 990 milhões em 2026, o que pode resultar em uma distribuição de dividendos mais robusta para os acionistas. A previsão de despesas de capital (Capex) também foi reduzida em cerca de 37%, devido ao fim de um ciclo de reinvestimentos significativos. Isso deve contribuir para a redução da alavancagem financeira da Multiplan, com o índice ND/EBITDA projetado para cair para 1,8x até o final de 2026.