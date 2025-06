Multiplan vai distribuir R$ 120 milhões em JCP e abre novo programa de recompra de ações

O conselho de administração da Multiplan (MULT3) aprovou a distribuição de R$ 120 milhões em juros sobre capital próprio. O provento será pago a investidores que tiverem ações da companhia no dia 27 de junho próximo (sexta-feira). O pagamento vai ser realizado até o dia 30 de junho do ano que vem e faz parte do dividendo mínimo obrigatório da empresa, referente ao exercício social de 2025.

Considerando o total de ações em circulação da Multiplan, o montante corresponde a R$ 0,24562576235 por papel. Via de regra, o provento não é isento de tributo, logo, será retido 15% do valor de imposto de renda na fonte - com exceção daqueles que comprovarem não estar sujeitos à tributação.

Além da distribuição de JCP, a Multiplan também anunciou, em um segundo fato relevante, que poderá recomprar até 10 milhões de ações ordinárias no prazo de um ano, contando a partir desta terça-feira, 25. É o segundo programa de recompra consecutivo da companhia que, no último ano, trouxe 1,2 milhão de papéis que estavam em circulação no mercado para dentro de sua tesouraria.

Comprar as próprias ações é uma aposta das empresas em si mesmo, entendo que os papéis estão descontados, com chance de embolsar ganhos quando os preços voltarem a um patamar mais justo. Também é uma maneira de gerar valor ao acionista, como ressalta a Multiplan, em fato relevante.

Esta semana, Natura e MRV também anunciaram novas recompras e entraram na lista de mais de 120 empresas com programas em aberto, de acordo com levantamento do Itaú BBA. Pelos cálculos da casa, essas companhias poderão recomprar algo em torno de R$ 70 bilhões de ações até o final de 2025.