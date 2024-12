Onde investir em 2025? Veja quais ações, FIIs, BDRs, cripto e renda fixa comprar

Entre os dias 14 e 16 de janeiro, o Seu Dinheiro promoverá um evento especial sobre “Onde Investir em 2025”. Ao longo destes três dias, especialistas do mercado irão discutir o cenário econômico para o ano e recomendar ações, fundos imobiliários, BDRs, criptomoedas e títulos de renda fixa para investir.

O evento, que será totalmente online e gratuito, tem como objetivo ajudar o investidor pessoa física a tomar decisões melhores pelo seu patrimônio. A ideia é trazer as perspectivas de grandes nomes do mercado para o ano de 2025, juntamente com recomendações de ativos promissores em cada classe de investimento.

Afinal, com o pessimismo em torno da economia brasileira devido à desancoragem das expectativas sobre a inflação e a política fiscal, ter uma boa estratégia de investimentos se faz ainda mais necessário para o portfólio do investidor.

Confira a programação completa do evento e alguns dos confirmados de cada painel:

Painel 1 : Macro e estratégia

Como se dará o cenário macroeconômico de 2025 e como traçar uma boa estratégia de investimento a partir disso.

Vinícius Pinheiro , diretor de redação do Seu Dinheiro;

Bruno Funchal , CEO do Bradesco Asset e ex-secretário do Tesouro;

Felipe Miranda , CEO e estrategista-chefe da Empiricus Research.

Painel 2: Renda fixa

Estratégias de investimento em renda fixa para aproveitar a escalada da taxa básica de juros, a Selic, no Brasil.

Julia Wiltgen , editora-chefe do Seu Dinheiro;

Ulisses Nehmi , CEO da Sparta;

Roberto Elaiuy , gestor de renda fixa da Kinea;

Christiano Clemente , CIO do Santander Private Banking.

Painel 3 : Ações brasileiras

Empresas com potencial de valorização na bolsa e com boas perspectivas para pagamento de dividendos.

Paula Comassetto , jornalista e apresentadora do Giro do Mercado;

Larissa Quaresma , analista de ações da Empiricus Research;

Werner Roger , CIO da Trígono Capital.

Painel 4 : Fundos imobiliários

Oportunidades no mercado de FIIs, considerando potencial de valorização das cotas e pagamento de dividendos.

Paula Comassetto , jornalista e apresentadora do Giro do Mercado;

Caio Araujo , especialista em fundos imobiliários da Empiricus Research;

Ricardo Vieira , diretor da área de Real Estate do Pátria;

Mauro Dahruj , sócio e gestor da Hedge Investments.

Painel 5 : Investimentos internacionais

Recomendações de ações e outros ativos internacionais para diversificação de portfólio, investindo no Brasil e em reais.

Renato Carvalho , editor-chefe do Money Times;

Enzo Pacheco , analista de ações internacionais da Empiricus Research;

João Piccioni , CIO da Empiricus Gestão.

Painel 6 : Criptomoedas

Investimentos no mercado de ativos digitais, aproveitando oportunidades como a recém-eleição de Donald Trump nos Estados Unidos.

Renan Sousa , repórter do Seu Dinheiro;

Valter Rebelo , especialista em ativos digitais da Empiricus Research;

Fabrício Tota , diretor de Novos Negócios do Mercado Bitcoin;

Bernardo Srur , Diretor-Presidente da ABCripto.

A participação no evento é totalmente gratuita e, para reservar uma vaga, basta clicar neste link e concluir o seu cadastro. Ao longo dos próximos dias, os investidores cadastrados receberão uma série de conteúdos por e-mail para se preparar para o grande evento marcado entre os dias 14 e 16 de janeiro.

Além disso, os participantes também receberão um e-book gratuito com os melhores momentos de todos os painéis listados acima, destacando as recomendações de investimento de cada um dos convidados. Assim, trata-se de um material complementar para centralizar todo o conteúdo que será abordado durante o evento.

Portanto, caso tenha se interessado pela programação, clique no botão abaixo e garanta a sua vaga para o “Onde Investir em 2025”. Você não paga nada para participar e pode lucrar muito com todas as informações que vai receber lá:

EVENTO GRATUITO: SAIBA ONDE INVESTIR EM 2025

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.