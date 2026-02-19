Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 72 milhões nesta quinta; confira

Sorteio terá transmissão ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa

Mega-sena: prêmio está acumulado em R$ 72 milhões (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Mega-sena: prêmio está acumulado em R$ 72 milhões (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17h17.

O concurso 2.974 da Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira, 19, um prêmio acumulado de R$ 72 milhões.

As seis dezenas serão reveladas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília), em casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6. Já o bilhete com sete dezenas sai por R$ 42.

Segundo a Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões. No caso da aposta máxima, com 20 dezenas — o limite permitido —, as chances aumentam para uma em pouco mais de 1,2 mil, mas o valor da jogada ultrapassa R$ 232 mil.

As apostas pela internet aceitam pagamento via Pix, cartão de crédito ou internet banking, no caso de correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.

A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana: às terças, quintas e sábados.

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaLoteriasCaixa

Mais de Invest

Fim de uma era: Amazon passa Walmart e vira maior empresa do mundo em vendas

Netflix tem mais poder de barganha na disputa pela Warner, dizem fontes

Financiamento de veículos tem melhor janeiro em quase 20 anos

Ibovespa sobe mais de 1% com Petrobras e apenas 9 ações em baixa; dólar cai

Mais na Exame

Future of Money

Computação quântica é "problema solucionável", diz CEO da Coinbase

Mercados

Fim de uma era: Amazon passa Walmart e vira maior empresa do mundo em vendas

Mundo

Ex-príncipe Andrew é solto após prisão por suspeita de má conduta em cargo público

Carreira

Quatro perguntas que devem estar no checklist estratégico antes de qualquer reunião