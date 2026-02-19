Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 72 milhões nesta quinta; confira

O concurso 2.974 da Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira, 19, um prêmio acumulado de R$ 72 milhões.

As seis dezenas serão reveladas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília), em casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6. Já o bilhete com sete dezenas sai por R$ 42.

Segundo a Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões. No caso da aposta máxima, com 20 dezenas — o limite permitido —, as chances aumentam para uma em pouco mais de 1,2 mil, mas o valor da jogada ultrapassa R$ 232 mil.

As apostas pela internet aceitam pagamento via Pix, cartão de crédito ou internet banking, no caso de correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.

A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana: às terças, quintas e sábados.