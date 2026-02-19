Milei oferece tropas ao Conselho da Paz para Gaza: 'Temos trajetória nessas operações'

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou nesta quinta-feira, 19, a oferta de tropas para atuação na Faixa de Gaza durante a primeira reunião do "Conselho da Paz", iniciativa criada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro reuniu chefes de Estado e representantes de dezenas de países.

"Colocamos à disposição a colaboração de nossos capacetes brancos", afirmou Milei no evento.

"Nossa trajetória em operações de paz é um capital comprovado que colocamos a serviço da força de estabilização no território palestino", acrescentou o presidente argentino, ao mencionar o histórico do país em missões internacionais.

O "Conselho da Paz" foi lançado por Trump no contexto do cessar-fogo articulado entre Israel e Hamas.

A reunião inaugural ocorreu no Instituto de Paz de Washington e contou com a presença de cerca de 20 líderes, além de delegações de outros países. Na ocasião, Trump anunciou uma contribuição inicial de US$ 10 bilhões (R$ 52,33 bilhões) para a iniciativa.

Governos árabes também sinalizaram o envio de contingentes para a região afetada pelo conflito. A Indonésia exercerá a função de comandante adjunto da força de estabilização liderada pelos Estados Unidos. O Marrocos confirmou o envio de militares e policiais, responsáveis por treinar uma nova força policial na Faixa de Gaza.

Mesmo após o cessar-fogo, Israel mantém presença em parte significativa do território, onde confrontos continuam sendo registrados e mais de 600 palestinos morreram desde o acordo.

A Argentina já integrou operações de paz sob mandato da Organização das Nações Unidas em conflitos como a guerra na ex-Iugoslávia, na década de 1990, e no Haiti.

Trump indicou que o "Conselho da Paz" tem objetivos que extrapolam a situação em Gaza.

"A paz duradoura não se constrói sobre consensos que cedem no fundamental. Constrói-se sobre a determinação de defendê-la", declarou Milei.

"Acreditamos em uma diplomacia que assume riscos para alcançar a paz, acreditamos na liderança (...) como a do presidente Trump", completou.

(Com informações da agência AFP)