Como criar uma rotina para cuidar dos seus investimentos

A adesão do brasileiro ao mercado de investimentos ainda é tímida. De acordo com o estudo Raio-X do Investidor, da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), 37% dos brasileiros investem em produtos financeiros como ações, fundos, títulos públicos e poupança.

Guardar dinheiro é uma prática essencial para assegurar estabilidade financeira e preparar-se para imprevistos. No entanto, apenas poupar não é suficiente para proteger e fazer crescer seu patrimônio ao longo do tempo. A inflação, por exemplo, pode corroer o valor do dinheiro guardado sem uma estratégia de investimento adequada. Portanto, investir é fundamental para fazer o dinheiro trabalhar a seu favor, gerando rendimentos e garantindo um futuro financeiro mais seguro.

Conheça seu perfil de investidor

O primeiro passo para cuidar bem dos seus investimentos é conhecer o seu perfil de investidor. Você pode ser conservador, moderado ou arrojado, e cada um desses perfis tem uma tolerância ao risco e objetivos financeiros diferentes. Para descobrir seu perfil, é recomendável realizar um teste oferecido por instituições financeiras. Esse teste ajudará a identificar qual é a melhor estratégia de investimento para suas necessidades e expectativas.

Diversificação de portfólio

Uma vez sabido qual é o seu perfil de investidor, é possível pensar em como diversificar seus investimentos dentro desse escopo. Vale pontuar que diversificar o portfólio é crucial para reduzir riscos e aumentar as chances de retorno. Isso significa alocar seu dinheiro em diferentes tipos de ativos, como ações, títulos públicos, fundos de investimento e imóveis. Uma carteira bem diversificada pode incluir também investimentos no exterior, o que ajuda a proteger seu patrimônio contra variações cambiais e da economia local.

Uma boa rotina de cuidado com os investimentos pode incluir:

Acompanhamento dos investimentos regularmente: Reserve um tempo, pelo menos uma vez por mês, para revisar sua carteira de investimentos. Avalie o desempenho dos ativos e faça ajustes conforme necessário para manter sua estratégia alinhada aos seus objetivos e perfil de investidor.

Busca por capacitação e informação continuamente: O mercado financeiro está em constante mudança. Manter-se atualizado sobre novas oportunidades de investimento e tendências econômicas é essencial. Participe de cursos, leia livros e acompanhe notícias sobre o mercado.

Apoio de um profissional: Contar com o apoio de um assessor financeiro pode ser uma excelente maneira de garantir que suas decisões de investimento sejam bem fundamentadas e alinhadas aos seus objetivos. Um profissional pode oferecer orientações personalizadas e ajudar a evitar erros comuns.

Cuidar dos seus investimentos requer disciplina, conhecimento e acompanhamento constante. Com uma rotina bem estruturada, você estará mais bem preparado para alcançar seus objetivos financeiros e garantir um futuro mais seguro e próspero.